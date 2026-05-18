Johan Manzambi fait partie du meilleur onze de Bundesliga pour la troisième fois. La star du Bayern Harry Kane l'intégre également... pour la douzième fois!

Johan Manzambi élu dans le dernier onze-type de la saison

Johan Manzambi élu dans le dernier onze-type de la saison

Cédric Heeb

L’attaquant vedette du Bayern Harry Kane a franchi une nouvelle barre symbolique lors du dernier week-end de Bundesliga. Pas au niveau des buts — l’Anglais en totalise déjà trois dizaines cette saison — mais au niveau des distinctions individuelles. Harry Kane a en effet été sélectionné pour la douzième fois dans le «onze du week-end» du magazine spécialisé Kicker. Une performance impressionnante en seulement 31 matches disputés.

Du côté suisse, Johan Manzambi figure pour la troisième fois dans cette équipe type. Le jeune international helvétique a délivré une passe décisive lors du large succès 4-1 du SC Freiburg face à Leipzig, confirmant une nouvelle fois son importance grandissante au sein du club de Forêt Noire.

Son coéquipier Matthias Ginter figure lui aussi dans l’équipe de la journée. Il s’agit déjà de sa quatrième nomination cette saison.

Quatre joueurs découvrent en revanche cette distinction pour la première fois de leur carrière en Bundesliga: Andrej Ilić, András Schäfer (tous deux Union Berlin), Christian Eriksen (Wolfsburg) et Sander Tangvik (Hambourg).

Le défenseur du HSV Nicolás Capaldo, Kevin Diks (Borussia Mönchengladbach), Tom Bischof (Bayern) et Jonathan Burkardt (Eintracht) complètent ce onze du week-end établi par Kicker.



