Harry Kane refuse de se comparer à Erling Haaland avant le quart de finale du Mondial face à la Norvège. L'attaquant anglais, à un but de son rival norvégien, préfère se concentrer sur le collectif.

AFP Agence France-Presse

L'attaquant vedette de l'Angleterre, Harry Kane, n'a pas voulu se «comparer» à son futur adversaire, la «machine» Erling Haaland qui est «un joueur différent» de lui, a-t-il expliqué vendredi à la veille du quart de finale du Mondial contre la Norvège.

Sept buts contre six

«Nous sommes deux joueurs complètement différents. Je sais que nous sommes tous les deux des avant-centres, mais nous évoluons presque à deux postes différents: Erling a été incroyable, son ratio but/match est exceptionnel, physiquement c'est une machine, une bête. Sa finition est du plus haut niveau et son palmarès de buteur parle de lui-même», a lancé Harry Kane, devant une salle de conférence comble à Miami.

Erling Haaland en est à sept buts depuis le début du tournoi et Kane n'est qu'à une longueur derrière l'attaquant de Manchester City.

«Je me vois comme un joueur différent, même si je marque également des buts. J'aime toucher plus le ballon, être un peu plus impliqué dans le jeu, mais je peux aussi jouer comme un vrai numéro 9», a ajouté le joueur du Bayern Munich, et «je ne pense pas que ce soit quelque chose à comparer entre nous».

«Je le respecte beaucoup comme joueur. Évidemment, j'espère qu'il sera discret demain, mais je pense que tout le monde sait que c'est un joueur fantastique», a-t-il poursuivi.

Thomas Tuchel élogieux

Interrogé sur la forme éclatante des stars durant ce tournoi (Mbappé, Messi, Haaland et lui-même), il a répondu: «Je pense que cette Coupe du monde est incroyable sur ce plan, avec tous les meilleurs attaquants qui marquent. Ce n'est pas toujours le cas dans ces grands tournois. Je pense que les fans, les médias apprécient de regarder ça.»

«Ça me met dans l'état d'esprit d'être à mon niveau maximal», a-t-il ajouté, avec «l'objectif principal de gagner la Coupe du monde, pas le Soulier d'or» qui récompense le meilleur buteur.

Selon l'attaquant (73 buts toutes compétitions confondues), «cette saison se passe très bien sur ce plan, mais évidemment, vous pouvez tomber sur des joueurs de grande qualité: je pense que c'est ce qui me maintient affamé, qui me pousse à mon niveau maximal.»

A ses côtés, le sélectionneur Thomas Tuchel a été élogieux à son égard: «Je manque de mots, je manque de nouvelles façons de le décrire. C'est notre leader, c'est notre capitaine, il montre l'exemple. Il est dans la forme de sa vie, au sommet de sa carrière.» Selon l'Allemand, Kane «a un état d'esprit de joueur d'équipe, il est prêt à montrer l'exemple et à pousser tout le monde. C'est donc un privilège de l'avoir comme capitaine et un privilège d'être son entraîneur.»