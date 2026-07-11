De Gary Lineker à Alan Shearer, les figures du football anglais dénoncent l'inconséquence de la FIFA. En cause: la suspension de Jarell Quansah, écarté du quart contre la Norvège ce samedi, quand l'Américain Folarin Balogun a échappé à la sienne.

En Angleterre, la grogne enfle contre la FIFA. Défenseur des Three Lions, Jarell Quansah a écopé après son carton rouge en huitième de finale contre le Mexique (3-2), un tacle crampons en avant jugé faute grossière après recours à la vidéo. Il manquera le quart face à la Norvège, ce samedi à Miami, ainsi qu'une éventuelle demi-finale, la Fédération anglaise ayant précisé ne pas pouvoir faire appel.

À l'inverse, l'attaquant américain Folarin Balogun, exclu en seizièmes contre la Bosnie (2-0), a vu sa suspension d'un match être suspendue par la FIFA, assortie d'un sursis d'un an au titre de l'article 27 du code disciplinaire. L'instance n'a jamais expliqué publiquement pourquoi. Balogun a ainsi pu disputer le huitième, perdu contre la Belgique. «La FIFA confirme la sanction de Quansah quelques jours après la grâce accordée à Balogun», titrait The Independent.

Le tollé est venu des consultants vedettes de la télévision britannique. Gary Lineker a jugé la position de Gianni Infantino «presque intenable». Alan Shearer a estimé que «la FIFA a tout provoqué elle-même», quand Micah Richards dénonçait «une farce absolue».

Les arbitres aussi

La polémique enfle d'autant plus que Donald Trump aurait personnellement demandé à Infantino de réexaminer le cas Balogun. La FIFA assure que cet échange n'a joué aucun rôle dans son verdict. Le rapprochement entre le président américain et le patron du football mondial nourrit d'ailleurs les critiques anglaises depuis le début du tournoi: Lineker avait déjà brocardé Infantino après l'attribution à Trump d'un «Prix de la paix» de la FIFA lors du tirage au sort.

Chez les arbitres, l'incompréhension domine aussi. Jonas Eriksson, arbitre international durant seize ans, rappelle que l'essentiel réside dans la cohérence: si Balogun n'a écopé que d'un match, Quansah aurait dû en recevoir autant. Pour lui, le vrai problème tient au silence de l'instance, incapable de dire si sa décision corrige une erreur d'arbitrage ou une mauvaise application des règles. Il parle d'un «mystère». Avant son huitième, la Belgique avait du reste contesté en vain l'éligibilité de l'Américain.

Pour la FIFA, présidée par le Valaisan Gianni Infantino, l'épisode vient allonger une série déjà nourrie de controverses arbitrales depuis le coup d'envoi du Mondial.