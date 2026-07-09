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Jarell Quansah suspendu deux matches
La FIFA décide de ne pas faire de faveur à l'Angleterre

Le latéral droit Jarell Quansah est suspendu pour les deux prochains matches de l'équipe d'Angleterre, à commencer par le quart de finale du Mondial 2026 contre la Norvège d'Erling Haaland samedi à Miami. Il avait été exclu contre le Mexique en 8es de finale.
Publié: il y a 57 minutes
Jarell Quansah a été suspendu deux matches par la FIFA.
Photo: Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

La FIFA n'a pas voulu faire de cadeau à l'Angleterre, comme elle a pu le faire aux USA en graciant Folarin Balogun, et Thomas Tuchel sera bien contraint de faire sans Jarell Quansah face à la Norvège samedi à Miami. Les Three Lions ont d'ailleurs de nombreux soucis à ce poste en défense, avec l'incertitude entourant l'état de santé de Reece James, à la carrière hachée par les blessures et qui a rechuté après les deux premiers matches du Mondial. James était encore absent de l'entraînement mercredi à Kansas City.

Djed Spence, latéral gauche en club, est entré en cours de jeu contre le Mexique pour occuper le côté droit de la défense, où il pourrait être titularisé contre la Norvège si Reece James n'est pas apte. Mercredi, à trois jours de ce quart de finale, deux autres Anglais étaient absents de la séance: le milieu défensif Declan Rice et le défenseur central Marc Guéhi.

Declan Rice souffre de douleurs aux ischio-jambiers et dans le bas du dos, dont il souffre de manière récurrente depuis plusieurs mois avec Arsenal. La raison de l'absence de Marc Guéhi n'est, elle, pas connue.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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