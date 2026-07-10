DE
FR

Un vrai discours de capitaine
Granit Xhaka: «La mentalité des Argentins doit être un exemple pour la Suisse»

Granit Xhaka peut avoir un tempérament de feu parfois sur le terrain et en dehors... tout comme les joueurs argentins. Le capitaine de la Nati dit toute son admiration pour la mentalité de l'Albiceleste, dont il aimerait voir la Suisse s'inspirer.
Publié: il y a 22 minutes
Le capitaine de la Nati honorera ce samedi à Kansas City sa 152e sélection.
Photo: TOTO MARTI
Blick_Tim_Guillemin.png
Tim GuilleminResponsable du pôle Sport

Granit Xhaka en a connu beaucoup, des rendez-vous importants, au cours de sa carrière. Des soirées européennes de haut vol avec Arsenal, un doublé historique avec le Bayer Leverkusen en ne perdant qu'un seul match de la saison, entre autres. Et, bien sûr, 151 sélections avec l'équipe de Suisse. Mais jamais un quart de finale de Coupe du monde, lui qui participe cette année pour la quatrième fois au plus beau tournoi qui soit.

Dans la nuit de samedi à dimanche (3h en Suisse), le capitaine de la Nati disputera probablement le match le plus important de son immense carrière, dans l'attente du suivant, qui pourrait arriver trois jours plus tard. Douze ans après l'inoubliable et douloureux huitième de finale perdu contre l'Argentine (0-1) au Brésil, il retrouve l'Albiceleste sur la scène mondiale. Et cette fois, l'enjeu est encore plus grand. De cette soirée de 2014, seuls trois hommes seront encore sur la pelouse: Lionel Messi, Ricardo Rodriguez... et lui.

La chaleur, quelle chaleur?

Depuis plus d'un mois, la Suisse vivait au rythme du Pacifique, entre San Diego, San Francisco, Los Angeles et Vancouver, et, pour la toute première fois du tournoi, elle s'enfonce dans le coeur des Etats-Unis, changeant de fuseau horaire au passage. À Kansas City, où le coup d'envoi sera heureusement donné à 20h heure locale, la chaleur promet d'être étouffante. Mais Granit Xhaka n'est pas du tout le genre de personne à chercher une excuse avant un match. «Quand on joue un quart de finale de Coupe du monde, on ne parle pas de la température», a-t-il évacué sèchement ce vendredi en conférence de presse, fidèle à lui-même.

À lire aussi
Johan Manzambi officiellement forfait contre l'Argentine
Coupe du monde 2026
«Nous avons tout essayé»
Johan Manzambi officiellement forfait contre l'Argentine
Murat Yakin hésite avant Suisse-Argentine
Coupe du monde 2026
Défendre... ou un peu moins?
Murat Yakin hésite avant Suisse-Argentine

Alors, si la chaleur ne jouera aucun rôle, comment battre cette équipe d'Argentine, championne du monde en titre? «Il faudra être intelligents, compacts et réduire les espaces, mais aussi essayer d'avoir la possession. Si on montre la bonne mentalité, on peut énerver l'Argentine.» Mentalité. Le mot est lâché. Et ce n'est pas un hasard si le capitaine de la Nati l'a utilisé ce vendredi, lui qui rêve de changer l'état d'esprit suisse, trop timide à son goût.

Lorsqu'il débute un tournoi, il veut aller au bout

Avec Granit Xhaka, le risque de mettre les oreilles en bas n'existe pas et il a toujours assumé entrer dans un tournoi pour le gagner, que ce soit à l'Euro ou à la Coupe du monde. Et la blague au sujet de ces sous-vêtements, qu'il emporte en nombre suffisant jusqu'au jour de la finale, est d'ailleurs devenue récurrente et un passage obligé pour la presse en début de tournoi, ce dont il s'amuse toujours. Car c'est un fait: Granit Xhaka ne veut jamais entendre parler de «petite Suisse».

Sur le terrain, le numéro 10 de la Nati peut être bouillant, parfois trop. En tout cas, il montre toujours du caractère, même s'il dépasse de temps en temps les limites. Et, ce vendredi, il a dit tout le bien qu'il pensait de la grinta argentine, son adversaire du lendemain. 

À lire aussi
Cette fois, ce sera à la Nati de s’adapter aux conditions, pas à son adversaire
Coupe du monde 2026
Un autre fuseau, la chaleur...
Cette fois, ce sera à la Nati de s’adapter aux conditions, pas à son adversaire
La Nati avait un plan pour résister aux provocations lors des tirs au but
Avec vidéo
Coupe du monde 2026
Un «garde du corps» attitré
La Nati avait un plan pour résister aux provocations lors des tirs au but

«Je suis un grand fan des équipes latines. Elles jouent toujours avec passion, elles sont toujours à fond. J'aimerais apporter cette mentalité à la Suisse. L'Argentine est un exemple parfait pour l'avenir de notre pays et de ce qu'on doit construire avec la Nati. Cette mentalité de ne jamais abandonner tant qu'on n'a pas entendu le coup de sifflet final, je l'aime.» Et il la connaît bien, lui qui côtoie de nombreux Argentins en Premier League, notamment des milieux de terrain comme Enzo Fernandez et Alexis Mac Allister.

«Il faudra aller au-delà de nos limites»

«Je les connais bien, oui. Ils savent ce qu'ils peuvent attendre de moi et je sais à quoi m'attendre de leur part. Ils aiment avoir le contrôle du jeu, mais nous aussi, on a des qualités. Avec mon expérience, je sais quand je dois accélérer le jeu ou au contraire le calmer.» Et pour espérer gagner ce samedi et atteindre les demi-finales, Granit Xhaka sait qu'il faudra tout donner... et même un peu plus. «Il faudra aller au-delà de nos limites, faire des choses qu'on n'a pas encore faites dans nos carrières.» Des paroles fortes, qui montrent la détermination dont devront faire preuve les Suisses à Kansas City.

«Nous savons très bien ce dont les Argentins sont capables. Peu de monde parle de nos qualités. Mais nous allons apporter les réponses sur le terrain.» Un vrai discours de capitaine. 

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
Mentionné dans cet article
Argentine
Argentine
Suisse (H)
Suisse (H)
Coupe du Monde 2026
Coupe du Monde 2026
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      Argentine
      Argentine
      Suisse (H)
      Suisse (H)
      Coupe du Monde 2026
      Coupe du Monde 2026