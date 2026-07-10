Granit Xhaka peut avoir un tempérament de feu parfois sur le terrain et en dehors... tout comme les joueurs argentins. Le capitaine de la Nati dit toute son admiration pour la mentalité de l'Albiceleste, dont il aimerait voir la Suisse s'inspirer.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Granit Xhaka en a connu beaucoup, des rendez-vous importants, au cours de sa carrière. Des soirées européennes de haut vol avec Arsenal, un doublé historique avec le Bayer Leverkusen en ne perdant qu'un seul match de la saison, entre autres. Et, bien sûr, 151 sélections avec l'équipe de Suisse. Mais jamais un quart de finale de Coupe du monde, lui qui participe cette année pour la quatrième fois au plus beau tournoi qui soit.

Dans la nuit de samedi à dimanche (3h en Suisse), le capitaine de la Nati disputera probablement le match le plus important de son immense carrière, dans l'attente du suivant, qui pourrait arriver trois jours plus tard. Douze ans après l'inoubliable et douloureux huitième de finale perdu contre l'Argentine (0-1) au Brésil, il retrouve l'Albiceleste sur la scène mondiale. Et cette fois, l'enjeu est encore plus grand. De cette soirée de 2014, seuls trois hommes seront encore sur la pelouse: Lionel Messi, Ricardo Rodriguez... et lui.

La chaleur, quelle chaleur?

Depuis plus d'un mois, la Suisse vivait au rythme du Pacifique, entre San Diego, San Francisco, Los Angeles et Vancouver, et, pour la toute première fois du tournoi, elle s'enfonce dans le coeur des Etats-Unis, changeant de fuseau horaire au passage. À Kansas City, où le coup d'envoi sera heureusement donné à 20h heure locale, la chaleur promet d'être étouffante. Mais Granit Xhaka n'est pas du tout le genre de personne à chercher une excuse avant un match. «Quand on joue un quart de finale de Coupe du monde, on ne parle pas de la température», a-t-il évacué sèchement ce vendredi en conférence de presse, fidèle à lui-même.

Alors, si la chaleur ne jouera aucun rôle, comment battre cette équipe d'Argentine, championne du monde en titre? «Il faudra être intelligents, compacts et réduire les espaces, mais aussi essayer d'avoir la possession. Si on montre la bonne mentalité, on peut énerver l'Argentine.» Mentalité. Le mot est lâché. Et ce n'est pas un hasard si le capitaine de la Nati l'a utilisé ce vendredi, lui qui rêve de changer l'état d'esprit suisse, trop timide à son goût.

Lorsqu'il débute un tournoi, il veut aller au bout

Avec Granit Xhaka, le risque de mettre les oreilles en bas n'existe pas et il a toujours assumé entrer dans un tournoi pour le gagner, que ce soit à l'Euro ou à la Coupe du monde. Et la blague au sujet de ces sous-vêtements, qu'il emporte en nombre suffisant jusqu'au jour de la finale, est d'ailleurs devenue récurrente et un passage obligé pour la presse en début de tournoi, ce dont il s'amuse toujours. Car c'est un fait: Granit Xhaka ne veut jamais entendre parler de «petite Suisse».

Sur le terrain, le numéro 10 de la Nati peut être bouillant, parfois trop. En tout cas, il montre toujours du caractère, même s'il dépasse de temps en temps les limites. Et, ce vendredi, il a dit tout le bien qu'il pensait de la grinta argentine, son adversaire du lendemain.

«Je suis un grand fan des équipes latines. Elles jouent toujours avec passion, elles sont toujours à fond. J'aimerais apporter cette mentalité à la Suisse. L'Argentine est un exemple parfait pour l'avenir de notre pays et de ce qu'on doit construire avec la Nati. Cette mentalité de ne jamais abandonner tant qu'on n'a pas entendu le coup de sifflet final, je l'aime.» Et il la connaît bien, lui qui côtoie de nombreux Argentins en Premier League, notamment des milieux de terrain comme Enzo Fernandez et Alexis Mac Allister.

«Il faudra aller au-delà de nos limites»

«Je les connais bien, oui. Ils savent ce qu'ils peuvent attendre de moi et je sais à quoi m'attendre de leur part. Ils aiment avoir le contrôle du jeu, mais nous aussi, on a des qualités. Avec mon expérience, je sais quand je dois accélérer le jeu ou au contraire le calmer.» Et pour espérer gagner ce samedi et atteindre les demi-finales, Granit Xhaka sait qu'il faudra tout donner... et même un peu plus. «Il faudra aller au-delà de nos limites, faire des choses qu'on n'a pas encore faites dans nos carrières.» Des paroles fortes, qui montrent la détermination dont devront faire preuve les Suisses à Kansas City.

«Nous savons très bien ce dont les Argentins sont capables. Peu de monde parle de nos qualités. Mais nous allons apporter les réponses sur le terrain.» Un vrai discours de capitaine.