Très heureux de son coup tactique réussi contre la Colombie, en demandant à son équipe de défendre à outrance, Murat Yakin a remarqué que l'Argentine était fatiguée et friable derrière. De quoi lui donner envie d'attaquer? Et en a-t-il les moyens, surtout?

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Si Murat Yakin est interrogé à ce sujet, vendredi en conférence de presse à Kansas City, il y a de fortes chances qu'il évacue la question d'un sourire en coin, comme il sait tellement bien le faire. Mais dans les faits, le sélectionneur a un choix stratégique à effectuer à l'heure d'affronter l'Argentine, championne du monde en titre: faut-il aller chercher à leur faire mal?

«Ce sera une question d'équilibre», répondra-t-il sans doute devant la centaine de journalistes attendus dans cet impressionnant stade de football américain. Mais il n'a échappé ni au technicien, ni à son équipe d'analystes, que cette équipe d'Argentine avait souffert tant en seizièmes face au Cap-Vert (3-2 après prolongations) que face à l'Egypte (3-2 en étant menée 0-2) et avait encaissé deux buts à chaque fois.

La Coupe du monde n'est pas un concours de beauté

Après avoir opté pour une attitude ultra-défensive face à la Colombie, sous le double effet de la menace des attaquants adverses et des blessures de Johan Manzambi et de Ruben Vargas (qui a pu entrer en jeu en fin de match tout de même), Murat Yakin s'est félicité de son approche stratégique, laquelle a été la bonne. La Nati n'a certes pas séduit les téléspectateurs neutres, ni gagné en cote de sympathie auprès de l'opinion publique mondiale, mais elle a atteint les quarts de finale de la Coupe du monde pour la première fois depuis 1954 et d'ores et déjà réussi son tournoi. Même si la Colombie aurait pu l'emporter en prolongations, Murat Yakin est un sélectionneur qui a gagné et donc qui a eu raison. Et s'il faut parquer le bus pour aller en demi, alors il le fera sans hésiter.

Cette équipe d'Argentine, si impressionnante offensivement, semble fatiguée et friable derrière. Murat Yakin aura-t-il la tentation d'appuyer sur les plaies de l'Albiceleste et d'aller lui faire encore plus mal, en s'inspirant des Requins verts et des Pharaons? Sans doute que l'idée lui traversera la tête, mais cela dépendra aussi de l'état de santé de ses troupes. Johan Manzambi pourra-t-il entrer en jeu? Ce jeudi à Kansas City, le Genevois était bel et bien présent à l'entraînement, mais il n'y a pas participé. Pourra-t-il jouer quelques minutes samedi? Aujourd'hui, cela semble bien improbable. Et Ruben Vargas? Dan Ndoye et Breel Embolo sont eux en forme et prêts à débuter.

Les meilleures armes offensives diminuées?

Sachant que Zeki Amdouni n'est pas prêt à disputer 90 minutes, et que Noah Okafor n'a eu droit qu'à des miettes dans cette Coupe du monde, Murat Yakin aura peut-être des options limitées en attaque. Ce serait dommage, parce que s'il y a des failles à exploiter dans cette défense argentine, il serait bienvenu de s'y attaquer avec toutes ces armes offensives en forme. Sinon? Tout derrière et on boucle! Mais cette fois, en face, il y a Messi...