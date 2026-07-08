Les joueurs de la Nati n'ont pas peur, ils sont impatients

Après avoir éliminé la Colombie, la Suisse affronte l'Argentine de Lionel Messi en quarts de finale. Les joueurs suisses parlent d'impatience, pas de peur.

Tobias Wedermann , Lucas Werder , Christian Finkbeiner et Toto Marti

L'équipe nationale affronte en quarts de finale de Coupe du monde son premier véritable gros morceau. Et il ne s'agit de rien de moins que du tenant du titre, l'Argentine, emmenée par sa superstar Lionel Messi. Pourtant, après la victoire contre la Colombie, ce n'est ni la peur ni la crainte qui dominent. C'est plutôt l'impatience qui l'emporte face à l'Albiceleste, qualifiée de justesse, dans les dernières minutes, contre l'Égypte (3-2).

Granit Xhaka

«C'est un privilège de jouer à l'époque de Messi et de Ronaldo. Ce sont deux des plus grands joueurs de l'histoire. On va retrouver Messi après 2014, quand nous les avions presque eus. Nous n'avons pas encore pu bien étudier l'Argentine, car nous devions d'abord franchir l'étape des 8es. À partir de mercredi, nous allons les analyser en profondeur, pour ensuite, je l'espère, franchir l'étape suivante.»

Breel Embolo

«Les équipes qui ont joué contre l'Argentine ont montré ce qui est possible de faire. Mais ce qui les caractérise, c'est qu'ils n'abandonnent jamais et qu'ils ont sans doute le meilleur joueur de l'histoire. Nous avons du respect, mais nous savons que nous pouvons faire mal à beaucoup d'équipes. C'est ça, avant tout, qui est important pour nous. Nous devrons forcément souffrir et défendre, mais nous savons que nous pouvons aussi rivaliser avec le ballon. »

Murat Yakin

«Pour une nation comme la Suisse, il n'y a rien de plus beau que de défier le champion du monde. On a vu, lors des deux derniers matches, que l'Argentine est elle aussi vulnérable. Nous avons gagné ce respect à la force du travail. Ce sera un match tactiquement intéressant. L'impatience est immense.»

Manuel Akanji

«Nous jouons contre le tenant du titre, on ne peut pas rêver mieux. Les matches deviennent de plus en plus difficiles à chaque tour, c'est un défi difficile, mais je crois que nous sommes prêts pour cela. Nous allons compliquer la tâche de n'importe quel adversaire. Nous donnerons le meilleur de nous-mêmes pour pouvoir accéder à la demi-finale.»

Remo Freuler

«Ce qui est amusant, c'est que je n'ai encore jamais joué contre Lionel Messi de toute ma carrière. C'est beau de pouvoir jouer contre un tel footballeur. Nous avons mérité ce duel contre le tenant du titre. Il est difficile de rêver de quelque chose de plus beau.»

Fabian Rieder

«Ce sera un duel très intense, et je m'en réjouis beaucoup. On a vu contre l'Égypte qu'ils n'abandonnent jamais. Mais on a aussi vu qu'on peut leur marquer des buts. Ce ne sont que des hommes et il font des erreurs. C'est pourquoi j'envisage ce match avec beaucoup de confiance.»

Cedric Itten

«Il n'y a pas mieux que de jouer contre l'Argentine et Lionel Messi lors d'une Coupe du monde. Il est en bonne forme, et nous devons être vraiment prêts pour ce quart de finale. Mais on voit dans ce tournoi que chaque match est serré, que dans chaque rencontre il y a des possibilités dans les deux sens. Je crois que nous avons énormément de qualité dans nos propres rangs. Nous nous réjouissons beaucoup de ce match à Kansas City.»

Rubén Vargas

«Nous savons tous de quelles qualités disposent les Argentins. C'est une équipe de tournoi et le tenant du titre. Mais nous avons vu, lors de cette Coupe du monde, que tout est possible dans chaque match. Nous nous réjouissons de cette rencontre.»