Forfait contre la Colombie en raison d’une contusion au genou, Johan Manzambi reste incertain pour le quart de finale face à l’Argentine. La Nati espère toutefois récupérer sa pépite pour marquer l'histoire.

Tobias Wedermann

Ce que Blick annonçait mardi matin s’est confirmé dans la soirée: Johan Manzambi, grande révélation de cette Coupe du monde, était bien forfait pour le huitième de finale contre la Colombie. «Johan Manzambi a subi une contusion au genou lors du dernier entraînement», a indiqué l'ASF deux heures avant le coup d’envoi.

Peu après, le Genevois de 20 ans est arrivé au BC Place de Vancouver, avançant lentement avec une attelle au genou gauche. Il s’était blessé en tirant au but à l'entraînement lors du dernier exercice de la séance. Le pire a d’abord été redouté, mais une IRM a finalement permis d’écarter une blessure plus grave, confirmant une contusion. «Son absence a été un choc pour nous tous. Nous en avons tous souffert. En tant qu’entraîneur, on veut avoir son meilleur joueur sur le terrain», a déclaré Murat Yakin après la victoire de la Nati aux tirs au but contre la Colombie.

«On savait qu’il allait beaucoup nous manquer pendant le match», a confié Dan Ndoye après le coup de sifflet final. «Mais nous étions pleinement concentrés sur la victoire, aussi pour lui. Maintenant, on verra comment il se sentira pour le prochain match.»

«Nous l’espérons, bien sûr»

Pendant que Johan Manzambi célébrait depuis le banc cette qualification historique pour les quarts de finale, une genouillère à la jambe, ses coéquipiers lui avaient préparé une surprise avant le match. Ils lui ont offert un trophée de la Coupe du monde construit en Lego à San Diego, dans le cadre d’une activité de team building. Le jeune international l’a ensuite emporté avec lui. Avant de rêver de mieux?

Reste à savoir si Johan Manzambi pourra rejouer dans ce Mondial. Les prochains jours devraient permettre d’en savoir plus. Selon Murat Yakin, le joueur ne ressent actuellement aucune douleur. Le sélectionneur avait d’abord laissé entendre que le temps pourrait manquer avant un éventuel retour. Mais interrogé en prévision du quart de finale contre l’Argentine, il s’est montré moins affirmatif: «Je ne peux pas encore dire si son retour serait médicalement envisageable. Nous l’espérons, bien sûr, mais seulement si cela ne présente aucun risque.»

Toute la Suisse peut donc rêver de voir la fameuse célébration de la pépite genevoise durant cette Coupe du monde.