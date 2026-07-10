Un nouveau fuseau horaire, des heures d’entraînement différentes, un voyage en avion, la chaleur… La Nati avait été avantagée par les conditions face à la Colombie, mais contre l’Argentine, ce sera à elle de s’adapter.

Cette fois, ce sera à la Nati de s’adapter aux conditions, pas à son adversaire

Cette fois, ce sera à la Nati de s’adapter aux conditions, pas à son adversaire

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

En battant le Canada lors du troisième match de groupe, la Suisse s’était assurée la première place du groupe, mais aussi (et surtout?) des conditions «extérieures» tout à fait idéales. La Nati avait en effet «volé» le programmé pensé pour les Canucks et avait pu jouir d’un luxe important lors d’un tournoi aussi long: le confort.

Depuis son arrivée à San Diego, le 2 juin, la délégation suisse est en effet toujours restée dans le même fuseau horaire, celui du Pacifique, qui compte neuf heures de retard sur la Suisse. Que ce soit à San Francisco, Los Angeles ou Vancouver, l’heure est la même.

Encore mieux: à part pendant deux jours à San Francisco, la Nati n’a jamais eu à affronter de grandes chaleurs et, en restant à Vancouver depuis ce fameux troisième match, elle a pu demeurer deux semaines au même endroit. Un confort absolu!

Vancouver, comme une deuxième maison

La famille et l’entourage des joueurs ont apprécié la ville canadienne et ses environs, en pleine nature. Les internationaux ont pu passer du temps en famille et n’ont plus pris l’avion depuis qu’ils ont quitté leur camp de base de San Diego, juste avant le seizième de finale face à l’Algérie. Et en plus, la Nati a eu huit jours pour se préparer entre sa phase de groupe et ce duel face aux Fennecs. Sans parler des repères en jouant trois matches de suite dans le même stade.

L’adversaire en huitième de finale n’avait pas eu cette chance: la Colombie a débuté son tournoi au Mexique, puis est allée à Kansas City, puis Miami, tout à l’est du pays… avant de traverser les Etats-Unis dans toute leur longueur et hauteur pour se rendre à Vancouver y affronter la Suisse! Trois pays, trois fuseaux horaires, et des températures bien différentes. De quoi finir rincé!

Mais cette fois, c’est différent! La Suisse va en effet changer de fuseau horaire pour la première fois, en «gagnant» deux heures en direction de l’est en atterrissant à Kansas City. Une ville et un stade qu’elle va découvrir, contrairement à l’Argentine, qui y a déjà joué. L’Albiceleste y a même débuté la Coupe du monde, et ne s’est ensuite pas trop éloignée, puisqu’elle a joué deux fois à Dallas, puis à Miami et Atlanta.

Un type de pelouse déjà expérimenté à San Diego

C’est donc à la Suisse de s’adapter cette fois. Et en plus, il fait bien plus chaud au centre des Etats-Unis qu’au bord du Pacifique, ce qui pourrait avoir une influence sur les organismes, sans même parler de l'heure du coup d’envoi du match.

La Nati a en effet disputé trois matches à 12h, un à 13h, et un seulement en soirée. Celui de ce samedi débutera à 20h, heure locale. Raison pour laquelle Murat Yakin a décidé que son équipe allait s'entraîner en soirée jeudi et vendredi. Là aussi une nouveauté, après des séances fixées invariablement en matinée depuis le début de la Coupe du monde.

Le gazon est lui de type «bermudagrass», comme à San Francisco, où la Suisse a joué contre le Qatar, et surtout comme à San Diego où elle a passé toute la première partie de la Coupe du monde. Là, par contre, la Nati s'avancera en terrain connu. Au moins ça!