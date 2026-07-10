DE
FR

«Nous avons tout essayé»
Johan Manzambi officiellement forfait contre l'Argentine

Murat Yakin a dévoilé l'information que tout le monde attendait: Johan Manzambi est officiellement forfait contre l'Argentine. La Suisse devra faire sans lui pour battre l'Albiceleste.
Publié: il y a 33 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 24 minutes
Le genou de Johan Manzambi l'oblige à déclarer forfait pour le quart de finale.
Photo: TOTO MARTI
Blick_Tim_Guillemin.png
Tim GuilleminResponsable du pôle Sport

Murat Yakin a officiellement confirmé le forfait de Johan Manzambi pour le match face à l'Argentine, samedi à Kansas City (dimanche à 3h en Suisse). «Johan ne peut malheureusement pas jouer demain. Nous avons tout essayé, mais il n'y a pas le feu vert médical», a expliqué le sélectionneur national.

Il faudra donc faire sans la révélation de cette Coupe du monde et la Suisse devra trouver des solutions pour se montrer dangereuse offensivement, ce qu'elle n'a pas réussi à faire contre la Colombie.

Etre intelligents et compacts

Et puis, bien sûr, il faudra tenter de stopper la furia offensive argentine, emmenée par Lionel Messi. «Il y a plusieurs solutions. Reste à trouver la bonne...», a répondu Murat Yakin, qui assure que la réponse sera collective. «Il faudra mettre les passeurs sous pression et beaucoup travailler, c'est une certitude.»

Son capitaine Granit Xhaka a ajouté: «Nous devrons être intelligents, compacts, réduire les espaces, mais aussi essayer d'avoir la possession le plus possible. Si on montre la bonne mentalité, on peut énerver l'Argentine.»

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
Mentionné dans cet article
Argentine
Argentine
Coupe du Monde 2026
Coupe du Monde 2026
Suisse (H)
Suisse (H)
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      Argentine
      Argentine
      Coupe du Monde 2026
      Coupe du Monde 2026
      Suisse (H)
      Suisse (H)