Johan Manzambi officiellement forfait contre l'Argentine

Murat Yakin a dévoilé l'information que tout le monde attendait: Johan Manzambi est officiellement forfait contre l'Argentine. La Suisse devra faire sans lui pour battre l'Albiceleste.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Murat Yakin a officiellement confirmé le forfait de Johan Manzambi pour le match face à l'Argentine, samedi à Kansas City (dimanche à 3h en Suisse). «Johan ne peut malheureusement pas jouer demain. Nous avons tout essayé, mais il n'y a pas le feu vert médical», a expliqué le sélectionneur national.

Il faudra donc faire sans la révélation de cette Coupe du monde et la Suisse devra trouver des solutions pour se montrer dangereuse offensivement, ce qu'elle n'a pas réussi à faire contre la Colombie.

Etre intelligents et compacts

Et puis, bien sûr, il faudra tenter de stopper la furia offensive argentine, emmenée par Lionel Messi. «Il y a plusieurs solutions. Reste à trouver la bonne...», a répondu Murat Yakin, qui assure que la réponse sera collective. «Il faudra mettre les passeurs sous pression et beaucoup travailler, c'est une certitude.»

Son capitaine Granit Xhaka a ajouté: «Nous devrons être intelligents, compacts, réduire les espaces, mais aussi essayer d'avoir la possession le plus possible. Si on montre la bonne mentalité, on peut énerver l'Argentine.»