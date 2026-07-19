L'Angleterre s'est imposée 6-4 face à la France lors de la petite finale. Voici ce qu'en a dit la presse des deux pays.

Petar Djordjevic

Le match pour la troisième place de la Coupe du monde, entre la France et l’Angleterre, a tourné à un festival offensif. Les Three Lions se sont imposés 6-4 à Miami et repartent avec la médaille de bronze. Soixante ans après leur unique sacre mondial, les Anglais devront encore attendre pour décrocher une deuxième étoile, mais la presse internationale salue unanimement le spectacle offert par les deux géants du football.

La presse anglaise

Le Guardian écrit: «Ce match, qui n’avait pourtant aucune importance, a été l’un des moments forts de ce tournoi des records. Il s’est conclu par une chaleureuse accolade entre Thomas Tuchel et Didier Deschamps. C’était tout simplement fantastique.»

Le Telegraph fait un parallèle avec le tennis: «Quand commence le deuxième set? On ne pouvait guère espérer mieux d’un match pour la troisième place. Une défense parfois approximative, un football de très haut niveau et un immense spectacle. Cette victoire évite que la situation ne se complique davantage pour Tuchel, mais laisse aussi ce sentiment de ce qui aurait pu être, surtout quand on pense que Bukayo Saka n’avait pas joué en demi-finale.»

Le Daily Mail s’enthousiasme: «Mais que s’est-il passé? Les Three Lions remportent un incroyable match à dix buts à Miami, grâce notamment à Jude Bellingham, auteur du but de la victoire dans les dernières secondes. On ne reverra probablement plus un tel scénario. Cela ressemblait presque à un match de gala. Ce n’était pas vraiment du football au sens classique du terme. Les défenses ont été calamiteuses, mais les attaques brillantes.»

Le Times reste plus mesuré: «On ne sait pas vraiment ce que cette victoire signifie, si ce n’est que l’Angleterre repart avec une médaille de bronze. Mais la réaction des supporters après le coup de sifflet final montre qu’ils ont apprécié cette victoire, qui atténue quelque peu la déception de la demi-finale.»

Le Mirror met en avant le triplé de Bukayo Saka: «Après un match complètement fou à dix buts, Saka a rappelé avec un triplé qu’il était en pleine forme et qu’il aurait aimé jouer davantage. L’Angleterre signe son meilleur résultat en Coupe du monde depuis 1966.»

Le Daily Star souligne le retournement d’ambiance: «Avant le coup d’envoi, personne ne se souciait vraiment de cette petite finale. Au coup de sifflet final, le monde entier était captivé. Thomas Tuchel, hué avant le match par des supporters encore marqués par la défaite contre l’Argentine, a changé d’approche tactique et son équipe a balayé une équipe de France amorphe.»

Enfin, The Sun titre avec un jeu de mots: «SAK LE BLEU! Les Three Lions remportent le match de Coupe du monde le plus fou de tous les temps dans un thriller à dix buts et décrochent leur meilleur résultat depuis 1966.»

La presse française

La presse française retient surtout les adieux de Didier Deschamps, qui quitte son poste après 14 ans à la tête des Bleus. À l’issue de la rencontre, le sélectionneur champion du monde 2018 a reçu une ovation debout en conférence de presse. À la fin de celle-ci, un journaliste a pris la parole au nom de l’Association française des journalistes sportifs:

«Je m’exprime ici au nom de l’Association française des journalistes sportifs. En accord avec tous les représentants de la presse française présents ici, nous tenons à te remercier pour toutes ces années. Pour la manière dont tu as considéré les médias, en particulier les médias traditionnels, dans un monde en mutation. Pour nous avoir régulièrement ouvert tes portes, pour avoir traité tout le monde sur un pied d’égalité et pour avoir, au final, mis en pratique avec nous ce que tu avais dit: faire passer l’équipe de France avant tout. Au nom de tous, nous tenions donc à te remercier pour cette attitude à notre égard et pour la manière dont cette relation professionnelle s’est développée au cours de ces 14 années. Merci.»

L’Équipe résume: «Un feu d’artifice pour finir. Ce qui devait être un hommage à Didier Deschamps après 14 ans à la tête des Bleus s’est transformé en l’un des matches les plus fous de son mandat. Pour son 185e et dernier match, il a vécu de très loin la pire première mi-temps de sa carrière.»

RMC Sport est beaucoup plus sévère: «Un naufrage digne du Titanic. L’équipe de France a sombré face à l’Angleterre. Pour le dernier match de Didier Deschamps, les Bleus n’ont rien montré et étaient déjà menés 4-0 à la pause.»

Le Figaro écrit: «Ce sera finalement une quatrième place. Après avoir tenté un incroyable retour, les Bleus se sont inclinés 6-4 face à l’Angleterre à Miami. Menée de quatre buts à la pause, l’équipe de France a entretenu un mince espoir grâce à Bradley Barcola et Kylian Mbappé.»

Ouest-France résume: «Au terme d’un match complètement fou, les Three Lions se sont imposés. La première période catastrophique des Bleus a rendu la mission impossible.»