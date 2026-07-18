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Drogues et prostituées
En 2020, l'arbitre de la finale a été arrêté après une soirée libertine

Slavko Vincic arbitrera la finale de la Coupe du monde 2026 entre l'Espagne et l'Argentine. L'arbitre slovène, qui a eu des déboires avec la justice bosnienne en 2020, représente un choix controversé pour ce match épique.
Publié: 08:15 heures
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Slavko Vincic va arbitrer la finale de la Coupe du monde.
Photo: imago/Newspix
Blick Sport

Les images de Slavko Vincic en larmes après avoir appris sa nomination en tant qu'arbitre principal de la finale du Mondial 2026 ont touché le monde du football, vendredi. «C'est un honneur incroyable d'arbitrer la finale de la Coupe du monde, je tremblais. C'est un rêve pour tout arbitre donc je suis très fier de moi, de représenter mon pays au plus grand événement sportif du monde», a expliqué l'arbitre slovène.

Placé en garde à vue en 2020

Ce dernier a déjà arbitré trois rencontres de cette Coupe du monde et semble rodé pour la finale, tant son expérience est grande. Même si certains mettent en garde lorsqu'il s'agit de matches à tension. C'est notamment Slavko Vincic qui était au sifflet lors du quart de finale retour de C1 tendu entre le Real et le Bayern, qui avait débouché sur l'expulsion controversée d'Eduardo Camavinga.

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Un autre point, hors du terrain, met en doute la nomination de cet arbitre principal pour la finale. En 2020, le Slovène avait eu des déboires avec la justice bosnienne. En effet, la police locale avait interpellé Slavko Vincic à Bijeljina, dans une opération anti-drogue et anti-prostitution. Suspecté d'avoir eu recours aux services sexuels du groupe criminel visé, il avait été placé en garde à vue et interrogé comme témoin. Finalement, l'arbitre slovène avait été innocenté.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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Argentine
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