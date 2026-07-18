Slavko Vincic arbitrera la finale de la Coupe du monde 2026 entre l'Espagne et l'Argentine. L'arbitre slovène, qui a eu des déboires avec la justice bosnienne en 2020, représente un choix controversé pour ce match épique.

En 2020, l'arbitre de la finale a été arrêté après une soirée libertine

En 2020, l'arbitre de la finale a été arrêté après une soirée libertine

Blick Sport

Les images de Slavko Vincic en larmes après avoir appris sa nomination en tant qu'arbitre principal de la finale du Mondial 2026 ont touché le monde du football, vendredi. «C'est un honneur incroyable d'arbitrer la finale de la Coupe du monde, je tremblais. C'est un rêve pour tout arbitre donc je suis très fier de moi, de représenter mon pays au plus grand événement sportif du monde», a expliqué l'arbitre slovène.

Placé en garde à vue en 2020

Ce dernier a déjà arbitré trois rencontres de cette Coupe du monde et semble rodé pour la finale, tant son expérience est grande. Même si certains mettent en garde lorsqu'il s'agit de matches à tension. C'est notamment Slavko Vincic qui était au sifflet lors du quart de finale retour de C1 tendu entre le Real et le Bayern, qui avait débouché sur l'expulsion controversée d'Eduardo Camavinga.

Un autre point, hors du terrain, met en doute la nomination de cet arbitre principal pour la finale. En 2020, le Slovène avait eu des déboires avec la justice bosnienne. En effet, la police locale avait interpellé Slavko Vincic à Bijeljina, dans une opération anti-drogue et anti-prostitution. Suspecté d'avoir eu recours aux services sexuels du groupe criminel visé, il avait été placé en garde à vue et interrogé comme témoin. Finalement, l'arbitre slovène avait été innocenté.