Charlie Hebdo choque à nouveau en ciblant la défunte mère de Didier Deschamps. Le dessin controversé de Félix après la défaite de la France face à l'Espagne a fait polémique sur les réseaux sociaux.

Blick Sport

Le dessinateur Félix a-t-il quelque chose contre Didier Deschamps? Moins d'un mois après avoir choqué avec un dessin sur la mère décédée de Didier Deschamps, le caricaturiste a récidivé avec un nouvel épisode. Cette fois, la défunte est dans un cercueil et représentée par un squelette coiffé d'une perruque bleu-blanc-rouge. Elle se moque du résultat de la demi-finale France - Espagne, perdue 2-0 par les hommes de Didier Deschamps. «Je préfère encore être morte plutôt que de voir ça», peut-on lire.

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Un nouveau dessin qui, comme souvent avec Charlie Hebdo, fait polémique. Sur les réseaux sociaux, les commentaire de personnes outrées n'ont pas tardé: «Méchanceté gratuite», «À vomir» ou «Pitoyable», peut-on y lire. Comme toujours, à chacun de se faire son petit avis.