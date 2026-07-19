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Buts et passes décisives
Kylian Mbappé et Michael Olise s'emparent des records de Lionel Messi et Pelé

Les Français Kylian Mbappé et Michael Olise ont marqué l’histoire face à l'Angleterre. Le premier nommé dépasse Lionel Messi en nombre de buts, tandis que le second bat le record de passes décisives de Pelé.
Publié: 09:04 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 53 minutes
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Kylian Mbappé et Michael Olise se sont emparés des records de Lionel Messi et Pelé.
Photo: keystone-sda.ch
Blick Sport et AFP

Les attaquants français Kylian Mbappé et Michael Olise ont profité du match «portes ouvertes» face à l'Angleterre (6-4 pour les Anglais) pour battre des records au Mondial.

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Kylian Mbappé dépasse Lionel Messi

Le capitaine de l'équipe de France Kylian Mbappé a établi un nouveau record historique de 22 buts inscrits en Coupe du monde, dépassant d'une unité Lionel Messi, lors du match pour la troisième place du Mondial-2026 contre l'Angleterre, samedi à Miami.

La superstar, auteur d'un doublé (48e, 66e) pour ramener les Bleus à 4-3 alors qu'ils étaient menés 4-0 à la pause, accentue du même coup son avance en tête du classement des buteurs de la compétition avec 10 réalisations contre 8 pour l'Argentin.

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Lionel Messi aura l'occasion de lui répondre dimanche en finale avec l'Albiceleste face à l'Espagne, dans sa quête d'une deuxième couronne mondiale consécutive.

L'attaquant du Real Madrid avait déjà remporté le Soulier d'Or du Mondial-2022 avec 8 buts. Il a établi son record en trois éditions (4 buts en 2018).

Michael Olise dépasse Pelé

Pour sa part, Michael Olise a dépassé une autre légende ultime du football: le Brésilien Pelé. Deux fois passeur décisif pour Kylian Mbappé face à l'Angleterre, le joueur du Bayern a délivré ses 6e et 7e passes décisives du Mondial 2026.

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Du jamais-vu depuis que les statistiques des assists sont relevés, soit 1966. Jusqu'ici, c'était donc le légendaire No 10 brésilien qui détenait le record, grâce à ses six caviars au Mondial 1970. Pelé avait disputé deux matches de moins que Michael Olise en 2026, c'est à mentionner.

Sur les sept passes décisives de Michael Olise dans la compétition, cinq l'ont été pour Kylian Mbappé. Un duo de folie qui pourrait bien se rejoindre en club.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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