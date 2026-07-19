Les Français Kylian Mbappé et Michael Olise ont marqué l’histoire face à l'Angleterre. Le premier nommé dépasse Lionel Messi en nombre de buts, tandis que le second bat le record de passes décisives de Pelé.

Kylian Mbappé et Michael Olise s'emparent des records de Lionel Messi et Pelé

Kylian Mbappé et Michael Olise s'emparent des records de Lionel Messi et Pelé

Blick Sport et AFP

Les attaquants français Kylian Mbappé et Michael Olise ont profité du match «portes ouvertes» face à l'Angleterre (6-4 pour les Anglais) pour battre des records au Mondial.

Kylian Mbappé dépasse Lionel Messi

Le capitaine de l'équipe de France Kylian Mbappé a établi un nouveau record historique de 22 buts inscrits en Coupe du monde, dépassant d'une unité Lionel Messi, lors du match pour la troisième place du Mondial-2026 contre l'Angleterre, samedi à Miami.

La superstar, auteur d'un doublé (48e, 66e) pour ramener les Bleus à 4-3 alors qu'ils étaient menés 4-0 à la pause, accentue du même coup son avance en tête du classement des buteurs de la compétition avec 10 réalisations contre 8 pour l'Argentin.

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Lionel Messi aura l'occasion de lui répondre dimanche en finale avec l'Albiceleste face à l'Espagne, dans sa quête d'une deuxième couronne mondiale consécutive.

L'attaquant du Real Madrid avait déjà remporté le Soulier d'Or du Mondial-2022 avec 8 buts. Il a établi son record en trois éditions (4 buts en 2018).

Michael Olise dépasse Pelé

Pour sa part, Michael Olise a dépassé une autre légende ultime du football: le Brésilien Pelé. Deux fois passeur décisif pour Kylian Mbappé face à l'Angleterre, le joueur du Bayern a délivré ses 6e et 7e passes décisives du Mondial 2026.

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Du jamais-vu depuis que les statistiques des assists sont relevés, soit 1966. Jusqu'ici, c'était donc le légendaire No 10 brésilien qui détenait le record, grâce à ses six caviars au Mondial 1970. Pelé avait disputé deux matches de moins que Michael Olise en 2026, c'est à mentionner.

Sur les sept passes décisives de Michael Olise dans la compétition, cinq l'ont été pour Kylian Mbappé. Un duo de folie qui pourrait bien se rejoindre en club.