La FIFA a accédé à la demande de la fédération argentine visant à ce que les suspensions infligées à ses joueurs puissent également être purgées lors de matches amicaux. Et le vice-champion du monde en veut davantage.

Cédric Heeb

D'un seul coup, des sanctions très sévères se transforment en simples suspensions symboliques. La FIFA vient de prendre une décision qui change la donne pour l'équipe nationale argentine: les joueurs pourront purger leurs suspensions infligées après les altercations survenues à l'issue de la finale de la Coupe du monde lors des matches amicaux.

Selon la Fédération argentine de football (AFA), l'instance internationale a accepté d'étendre aux «matches amicaux de classe A» les sanctions initialement prévues pour les seules rencontres officielles. Les joueurs concernés pourront ainsi purger leurs peines plus rapidement, et surtout à l'occasion de matches sans pression du résultat.

«Conforme au règlement»

Après la défaite 0-1 de l'Argentine face à l'Espagne en finale de la Coupe du monde, des scènes de violence avaient éclaté, entraînant des sanctions disciplinaires pour plusieurs joueurs. Leandro Paredes avait écopé de la peine la plus lourde: dix matches de suspension et 90'000 francs d'amende. Le défenseur Nahuel Molina avait été suspendu pour sept rencontres, tandis que l'attaquant Thiago Almada ne devait manquer qu'un seul match. L'entraîneur adjoint Roberto Ayala avait quant à lui été suspendu pour trois matches.

Grâce à la décision de la FIFA, ces sanctions pourront désormais être purgées, au moins partiellement, lors de matches amicaux. L'Argentine pourrait ainsi disputer jusqu'à six rencontres amicales d'ici fin 2026, ce qui permettrait aux joueurs concernés de purger leurs suspensions plus rapidement, alors que l'Albiceleste n'a pour l'instant aucun match officiel prévu dans un avenir proche. «Cette décision est conforme au règlement actuel de la FIFA», précise l'AFA dans un communiqué officiel.

L’Argentine en veut plus

La fédération argentine ne compte toutefois pas en rester là. Elle souhaite attendre les motifs détaillés de la décision de la Commission de discipline de la FIFA avant de faire appel, dans l'espoir d'obtenir une réduction supplémentaire des sanctions. «Nous estimons que ces sanctions sont excessives», a déclaré Andrés Patón Urich, conseiller juridique de l'AFA. Si cet appel devait être rejeté, le Tribunal arbitral du sport (TAS) pourrait constituer le dernier recours possible.

Outre les suspensions, l'AFA a également été condamnée à une amende de 321'000 francs. Cette sanction fait suite à plusieurs infractions, notamment le comportement antisportif de l'équipe et de ses supporters, ainsi que le déploiement d'une banderole proclamant «Les Malouines sont argentines» après la victoire en demi-finale contre l'Angleterre. L'Argentine devra par ailleurs disputer deux matches à domicile à capacité réduite de moitié (l'une de ces deux restrictions, tout comme 100'000 francs de l'amende, ayant toutefois été assortie d'un sursis).