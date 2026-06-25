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«Risque de retard de 80%»
Au tour de Tunisie - Pays-Bas d'être menacé par l'orage

La dernière rencontre du groupe F entre les Pays-Bas et la Tunisie doit avoir lieu ce jeudi, à Kansas City. Mais il se pourrait que l'orage vienne perturber la rencontre.
Publié: 19:48 heures
|
Dernière mise à jour: 20:08 heures
1/2
Tunisie - Pays-Bas va-t-il être interrompu?
Photo: IMAGO/Anadolu Agency
Blick Sport

Les supporters français s'en souviennent très bien. Lors du deuxième match des Bleus dans cette Coupe du monde face à l'Irak, la rencontre avait été interrompue durant près de deux heures. L'orage s'était en effet proclamé sur et aux alentours de Philadelphie.

Selon les directives de la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), qui s'appliquent aux États-Unis et, par conséquent, durant cette Coupe du monde, si un éclair frappe le stade dans un rayon de 13 kilomètres, le match doit être interrompu.

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C'est exactement à ce risque qu'est confrontée la partie entre les Pays-Bas et la Tunisie ce jeudi. De violents orages sont prévus à Kansas City à 18h, moment du coup d'envoi (1h en Suisse). «Actuellement, la probabilité d'un retard est d'environ 80%. Il pourrait durer pendant plusieurs heures», a déclaré le météorologue américain Mike Nicco à la chaîne néerlandaise SBS6.

Ainsi, les supporters néerlandais et tunisiens restés au pays risquent bien de passer une longue soirée. Quant aux deux équipes, il faut espérer que, à la manière des Français, elles ont pris de quoi s'occuper en cas de longue interruption. Pour les Bleus, un jeu de cartes avait suffi.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
2
5
6
2
Australie
Australie
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Turquie
Turquie
2
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
2
7
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
2
0
3
3
Equateur
Equateur
2
-1
1
4
Curaçao
Curaçao
2
-6
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
2
4
4
2
Japon
Japon
2
4
4
3
Suède
Suède
2
0
3
4
Tunisie
Tunisie
2
-8
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Egypte
Egypte
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgique
Belgique
2
0
2
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
2
-2
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Cap Vert
Cap Vert
2
0
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
2
-4
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
2
5
6
2
Norvège
Norvège
2
4
6
3
Sénégal
Sénégal
2
-3
0
4
Irak
Irak
2
-6
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
2
5
6
2
Autriche
Autriche
2
0
3
3
Algérie
Algérie
2
-2
3
4
Jordanie
Jordanie
2
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
2
3
6
2
Portugal
Portugal
2
5
4
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
2
-1
1
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
2
-7
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
2
2
4
2
Ghana
Ghana
2
1
4
3
Croatie
Croatie
2
-1
3
4
Panama
Panama
2
-2
0
Playoffs
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Tunisie
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Pays-Bas
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