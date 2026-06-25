La dernière rencontre du groupe F entre les Pays-Bas et la Tunisie doit avoir lieu ce jeudi, à Kansas City. Mais il se pourrait que l'orage vienne perturber la rencontre.

Au tour de Tunisie - Pays-Bas d'être menacé par l'orage

Au tour de Tunisie - Pays-Bas d'être menacé par l'orage

Blick Sport

Les supporters français s'en souviennent très bien. Lors du deuxième match des Bleus dans cette Coupe du monde face à l'Irak, la rencontre avait été interrompue durant près de deux heures. L'orage s'était en effet proclamé sur et aux alentours de Philadelphie.

Selon les directives de la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), qui s'appliquent aux États-Unis et, par conséquent, durant cette Coupe du monde, si un éclair frappe le stade dans un rayon de 13 kilomètres, le match doit être interrompu.

C'est exactement à ce risque qu'est confrontée la partie entre les Pays-Bas et la Tunisie ce jeudi. De violents orages sont prévus à Kansas City à 18h, moment du coup d'envoi (1h en Suisse). «Actuellement, la probabilité d'un retard est d'environ 80%. Il pourrait durer pendant plusieurs heures», a déclaré le météorologue américain Mike Nicco à la chaîne néerlandaise SBS6.

Ainsi, les supporters néerlandais et tunisiens restés au pays risquent bien de passer une longue soirée. Quant aux deux équipes, il faut espérer que, à la manière des Français, elles ont pris de quoi s'occuper en cas de longue interruption. Pour les Bleus, un jeu de cartes avait suffi.