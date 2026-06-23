«Ce qu’on a fait durant deux heures? On a joué aux cartes»

En raison d’un orage à Philadelphie, France–Irak (3-0) a été interrompu près de deux heures. «On a joué aux cartes», lance Didier Deschamps, questionné sur le sujet en conférence de presse.

Bastien Feller Journaliste Blick

«Ce qu’on a fait durant les deux heures d’attente? On a joué aux cartes…», explique Didier Deschamps, taquin comme à son habitude, en réponse à une question portant sur la longue interruption du match entre la France et l’Irak lundi (3-0). Une pause forcée en raison d’un orage qui traversait la région de Philadelphie.

Et comme le règlement de la FIFA impose une pause de 30 minutes en cas d’éclair, qui est prolongée de la même durée en cas de nouveau flash, l’attente a été longue pour tout le monde. Tant pour les supporters présents au Lincoln Financial Field, qui peinaient à trouver un endroit où s’abriter des trombes d’eau qui tombaient, que pour les joueurs dans les vestiaires. «On attendait, reprend le sélectionneur français en conférence de presse. On avait des créneaux de reprise et ils étaient sans arrêt repoussés. Le plus important avec mon collègue Graham (ndlr : Arnold, sélectionneur de l’Irak), c’était d’avoir les 20 minutes pour s’échauffer et ne pas prendre de risques.»

«Je plaisantais avec les joueurs»

Forcément, l’ancien international tricolore espère ne plus revivre ce genre d’événement à l’avenir. «C’est la première fois que ça m’arrive, la dernière j’espère. C’était long, entre le début et la fin du match, d’autant plus qu’on enchaîne dans quatre jours. L’essentiel est fait avec ces six points et la qualification pour la suite», pose-t-il, pas agacé par la situation.

«On était tranquilles, je plaisantais avec les joueurs. C’est une question de sécurité, je n’en veux à personne. À partir du moment où il y a un risque, on s’adapte aux lois locales. Je respecte ça.»

Qu’ont fait les Irakiens?

La première place du groupe se jouera vendredi, lors d’une confrontation directe avec la Norvège, qui a disposé du Sénégal (3-2). «Je me doutais que le troisième match serait décisif pour l’ordre du classement dans ce groupe. Ça a des conséquences, parce que ce ne sont pas les mêmes déplacements, pas forcément les mêmes équipes non plus. Je n’ai jamais joué avec ça. L’objectif sera d’obtenir la meilleure place, la première.»

Du côté irakien, après avoir perdu 3-0, on n’avait forcément pas la tête à prendre la question de l’interruption à la rigolade. Surtout que deux des trois buts français sont tombés après cette pause forcée. «C’était la même chose pour la France, donc il ne faut pas s’en servir comme d’une excuse», balaie d’entrée Aimar Sher en zone mixte, avant de dévoiler un peu les coulisses du vestiaire irakien. «C’était très long. Mais on ne pouvait pas rester assis longtemps sans rien faire car nous devions retourner à un moment ou à un autre sur le terrain. On a mangé et bu pour reprendre des forces, fait quelques exercices.» Et sans doute espéré ne plus revivre ce moment.