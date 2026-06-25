L'histoire de Deniz Undav est rocambolesque. Le tube allemand de ce Mondial 2026 aurait bien pu travailler sur un chantier plutôt que de marquer des buts. Son entraîneur de l'époque nous raconte son parcours.

Carlo Emanuele Frezza

À l'aube du dernier match de groupe contre l’Équateur, une question anime tous les débats en Allemagne: Deniz Undav, le joker de luxe de la Mannschaft, mérite-t-il une place dans le onze de départ? L’attaquant a déjà inscrit trois buts et délivré deux passes décisives en seulement 56 minutes de jeu dans cette Coupe du monde. Julian Nagelsmann se retrouve ainsi face à un véritable problème de riche.

Pourtant, la trajectoire de Deniz Undav aurait pu être tout autre. Sans sa rencontre avec Alexander Kiene il y a près de dix ans, il est fort probable qu’il travaillerait aujourd’hui sur un chantier, comme conducteur de machines. Réputé pour son flair en matière d’attaquants, Alexander Kiene a également contribué à l’éclosion du Soleurois Haris Tabakovic à l’Austria Lustenau, avant que celui-ci ne devienne international bosnien.

Formation de conducteur de machines

Écarté du centre de formation du Werder Brême, Deniz Undav a ensuite rejoint le TSV Havelse, alors pensionnaire de Regionalliga (quatrième divison). «Il est arrivé chez nous via les équipes de jeunes», se souvient Kiene, qui était alors son entraîneur, dans un entretien accordé à Blick.

Pourquoi n’avait-il pas percé à Brême? Principalement pour des raisons physiques. À l’époque, Undav était encore de petite taille et affichait quelques kilos en trop. Sur le plan footballistique, en revanche, son talent sautait déjà aux yeux. «Sa qualité de frappe et son sens du but étaient exceptionnels», assure Alexander Kiene.

À Havelse, dans la région de Hanovre, l’actuel attaquant de Stuttgart suivait parallèlement une formation de conducteur de machines, afin de ne pas dépendre financièrement de ses parents. «Il commençait à travailler à 7 heures du matin avant de venir s’entraîner l’après-midi», raconte son ancien coach.

Une passion pour le kebab

C’est à Havelse, vers l’âge de 19 ans, que Deniz Undav a franchi un cap. «Il avait besoin d’un environnement structuré, de personnes capables de l’accompagner et d’un cadre clair, notamment en matière d’alimentation, de récupération et d’organisation quotidienne. C’est exactement ce que nous lui avons apporté», explique Alexander Kiene.

La discipline et l’état d’esprit indispensables au haut niveau sont des qualités que l’attaquant a dû acquérir au fil du temps. Son goût prononcé pour les kebabs était d’ailleurs bien connu. Aujourd’hui, il mesure pleinement l’importance de l’alimentation dans le sport professionnel, même s’il continue d’assumer son faible pour cette spécialité.

«L’alimentation est un élément essentiel de la vie d’un sportif de haut niveau. On peut se faire plaisir de temps en temps, mais pas tous les jours», souligne son ancien entraîneur. Prendre soin de son corps, maintenir une condition physique optimale et adopter une hygiène de vie irréprochable: autant d’aspects que Deniz Undav a appris à maîtriser avec les années.

La panenka ratée comme symbole

Malgré cette évolution, une chose n’a jamais changé chez Deniz Undav: son caractère. «Une semaine après avoir raté un penalty, nous en avons obtenu un autre. Et il a tenté une panenka. Le gardien est resté sur place et a arrêté le ballon. J’étais furieux et je l’ai remplacé peu après», se souvient Alexander Kiene. Avant d’ajouter avec le recul: «Mais c’est exactement Deniz Undav. Malgré un penalty raté la semaine précédente, il avait encore assez de confiance en lui pour tenter une panenka. À l’époque, cela m’avait rendu fou. Aujourd’hui, cela me fait sourire. C’est précisément ce qui le caractérise.»

Reste désormais à savoir si cette personnalité hors norme mérite une place de titulaire contre l’Équateur. Pour Alexander Kiene, la réponse est évidente: «Il le mériterait sans aucun doute. Mais, en tant qu’entraîneur, j’aime conserver ce qui fonctionne. Et jusqu’à présent, le rôle de joker que lui confie Nagelsmann fonctionne parfaitement.» Et cela devrait d’ailleurs rester ainsi, comme l’a laissé entendre le sélectionneur allemand lors de sa conférence de presse.