Une expulsion rocambolesque pour le Paraguay

Chaque matin, commencez la journée avec notre débriefing de la nuit pour être sûr de ne rien rater de ce qui s'est passé en Amérique du Nord. Aujourd'hui, un carton rouge bizarre et un ancien Sédunois en feu.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Les matches de la nuit

Groupe D (vendredi soir)

États-Unis - Australie 2-0 (2-0)

Buts 11e Burgess 1-0 (csc). 43e Freeman 2-0.

Le compte rendu du match

Groupe C

Écosse - Maroc 1-0 (0-0)

Buts 2e Saibari 1-0.

Le compte rendu du match

Groupe C

Brésil - Haïti 3-0 (3-0)

Buts 23e Cunha 1-0. 36e Cunha 2-0. 45e+3 Vinicius Jr. 3-0.

Le compte rendu du match

Groupe D

Turquie - Paraguay 0-1 (0-1)

Buts 2e Galarza 0-1

Le compte rendu du match

L'action de la nuit

La «Lex Prestianni» a fait sa première victime. Dans la nuit de vendredi à samedi, lors du match entre la Turquie et le Paraguay. Miguel Almiron, certainement le joueur le plus expérimenté du groupe, a en effet été expulsé pour avoir parlé à un adversaire en se cachant la bouche.

Un comportement que Mert Muldur n’a pas manqué de rapidement rapporter à l’arbitre de la rencontre. Ce dernier, après appel et consultation de la VAR, a brandi un carton rouge à l’encontre du joueur d’Atlanta en MLS.

Cette sanction n'a pas franchement fait les affaires des Paraguayens. En effet, même s’ils menaient depuis la 2e minute, les joueurs de Gustavo Alfaro étaient ensuite cantonnés dans leur camp, tentant tant bien que mal à défendre leur avantage. Ils y sont finalement parvenus, non sans peine, puisque le gardien du Paraguay bosse fort tout au long de la rencontre afin de garder sa cage inviolée.

La polémique de la nuit

Quelques heures après la confirmation par la justice française de son renvoi en procès pour viol, le capitaine marocain Achraf Hakimi était présent sur la pelouse lors du match Maroc - Écosse, comme si de rien n'était. S'il n'a pas paru perturbé, chacune de ses prises de balle a néanmoins été accompagnée par les sifflets écossais. Pas de quoi le déstabiliser, selon son sélectionneur qui a tenté de désamorcer cette situation explosive après la rencontre. Suffisant pour faire taire les sifflets lors du prochain match contre Haïti? Pas sûr.

La bizarrerie de la nuit

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Ok c'était hier soir. Mais on est obligé d'y revenir de bon matin sur cette scène insolite lors de la victoire des États-Unis face à l'Australie (2-0). En toute fin de match, l'arbitre allemand Felix Zwayer s'écroule, terrassé par une crampe. Scène improbable: ce sont les joueurs qui le secourent. L'Américain Folarin Balogun et l'Australien Aiden O'Neill lui étirent le mollet, pendant que la 4e arbitre accourt avec un gel énergétique. «Il lui faut le seau et l'éponge», rigole le consultant de la BBC. Zwayer se relève et termine le match, sous 26 degrés.

Mais ce sont surtout les images en réalité virtuelle de la BBC qui ont donné un côté bizarre à cette scène. On vous laisse juger.

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Le chiffre de la nuit

23 minutes. Matheus Cunha n'a pas mis long avant de trouver le chemin des filets pour sa première titularisation en Coupe du monde. Rentré en cours de jeu contre le Maroc, l'ancien joueur du FC Sion avait cette fois eu l'honneur de commencer la rencontre contre Haïti. Et sa présence s'est fait sentir puisque, après une grosse vingtaine de minutes, il trouvait déjà le chemin des filets pour inscrire son premier but à ce stade de la compétition. Il a même inscrit un doublé plantant le 2-0 en première mi-temps d'un match finalement remporté 3-0 par son équipe.

La phrase de la nuit

Hervé Renard, arrivé en pleine Coupe du monde à la tête de la Tunisie pour remplacer Sabri Lamouchi. Le Français prône «un esprit revanchard» après la lourde défaite (5-1) face à la Suède. «Il n'y a pas de magicien dans le football, il y a du travail, une préparation, et ensuite être bon et efficace au moment opportun», a-t-il affirmé à la veille du second match de la Tunisie contre le Japon. «Il faut vivre avec le présent, il faut nous supporter, y croire et avoir de l'espoir», a-t-il ajouté, parlant aussi «d'orgueil».

La question du jour (I)

Le programme du jour

Sa. 20 juin, 19h00. Groupe F. Pays-Bas - Suède

Sa. 20 juin, 22h00. Groupe E. Allemagne - Côte d'Ivoire

Di. 21 juin, 02h00. Groupe E. Équateur - Curaçao

Di. 21 juin, 02h00. Groupe F. Tunisie - Japon