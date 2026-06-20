Le Maroc a fait un grand pas vers les seizièmes de finale de la Coupe du monde en battant l'Écosse 1-0. Le capitaine Achraf Hakimi était titulaire quelques heures après son renvoi en procès pour viol.

Vainqueur de l'Écosse, le Maroc a un pied en 16e de finale

Vainqueur de l'Écosse, le Maroc a un pied en 16e de finale

AFP Agence France-Presse

Buteur contre le Brésil lors du premier match (1-1), le joueur du PSV Eindhoven Ismaël Saibari a récidivé, encore une fois sur un magnifique service de Brahim Diaz. Son but a donné très tôt l'avantage aux siens et plier le sort de la rencontre (2e).

Avec quatre points en deux parties, les Lions de l'Atlas ont déjà un pied au prochain tour et peuvent ainsi aborder avec tranquillité leur dernier rendez-vous du groupe C face à Haïti, mercredi à Atlanta.

Pour l'Écosse, qui avait dignement fêté son retour en Coupe du monde après 28 ans d'absence en disposant des Haïtiens (1-0), la marche était cette fois trop haute. Le Maroc, demi-finaliste en 2022 au Qatar, était d'un tout autre niveau et les Écossais ont eu du mal à rivaliser techniquement.

Dans un Gillette Stadium partagé entre supporters des Lions de l'Atlas et ceux de la Tartan Army, ce sont donc les Marocains qui ont gagné la bataille, faisant taire des Écossais qui avaient enflammé Boston par leurs chants depuis plusieurs jours.

Achraf Hakimi sifflé

La horde de fans en kilt va désormais se déplacer à Miami pour tenter de créer l'exploit contre le Brésil de Vinicius, mercredi. En cas de résultat positif, l'Écosse pourrait arracher un billet pour la phase à élimination directe, ce qui serait une première historique.

Quelques heures après la confirmation par la justice française de son renvoi en procès pour viol, le capitaine marocain Achraf Hakimi était lui bel et bien sur la pelouse, comme si de rien n'était. S'il n'a pas paru perturbé, chacune de ses prises de balle a néanmoins été accompagnée par les sifflets écossais.

Sur son côté droit, le Parisien n'a pas été aidé par Brahim Diaz. Malgré sa passe décisive, le joueur du Real Madrid a connu un incroyable déchet dans le dernier geste, multipliant les mauvais choix ou les dribbles de trop.

Heureusement pour les Lions, Saibari, qui devrait rejoindre le Bayern Munich la saison prochaine, a lui été un poison constant, trouvant la barre transversale en seconde période sur un tir dévié (50e). Si le Maroc a dû se contenter d'un faible avantage et a été secoué en fin de match, il a globalement maîtrisé les débats et peut s'avancer vers la suite de la compétition avec sérénité.