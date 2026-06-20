Achraf Hakimi est «serein» malgré les accusations de viol

Mohamed Ouahbi, le sélectionneur du Maroc, a estimé que son capitaine Achraf Hakimi avait été «très serein» lors du succès face à l'Écosse. Dans la journée, il avait pourtant été renvoyé en procès pour viol.

Le victoire du Maroc contre l'Écosse a été marquée par les sifflets à l'encontre d'Achraf Hakimi à chacune de ses touches de balle. La raison? Dans la journée, la justice française avait confirmé le renvoi devant une cour criminelle du défenseur du Paris Saint-Germain pour le viol d'une femme en 2023. Une accusation qu'il réfute.

Le sélectionneur marocain, Mohamed Ouahbi, a désamorcé cette situation explosive: «Il était bien. Il s'est réveillé le matin, il a mangé comme tout le monde, il s'est préparé, il a motivé tout le monde. Il était dans le vestiaire, il était concentré, il voulait faire un gros match, il a fait un gros match. Donc on n'a rien à dire. On est juste derrière lui, on est très serein, il est très serein.»

Le technicien a poursuivi: «Il va encore faire de très bons matches, c'est le meilleur latéral droit du monde, il va le montrer dans cette Coupe du monde. C'est une personne qui est très importante pour moi, pour le staff, pour les joueurs, pour l'équipe marocaine».

Après la victoire contre l'Écosse, le Maroc compte quatre points dans le groupe C, un total pas encore suffisant pour être qualifiée pour les 16es de finale du Mondial. Mais les Lions de l'Atlas ont par contre déjà confirmé leur statut de sérieux outsider dans cette compétition, quatre ans après avoir atteint la première demi-finale de leur histoire.