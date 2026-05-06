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Fiasco en vue?
Les hôteliers américains tirent déjà la gueule

A 36 jours du début du Mondial, les hôtels sont loin de faire le plein aux Etats-Unis. Différents obstacles freinent les supporters étrangers et la FIFA est pointée du doigt.
Publié: il y a 4 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 3 minutes
Dans certaines villes, la Coupe du monde est considérée comme un «non-évènement».
Photo: FIFA via Getty Images
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AFP Agence France-Presse

Les réservations de chambres ne sont pas à la hauteur des attentes des hôteliers américains à un peu plus d'un mois du coup d'envoi du Mondial 2026 de football, selon la principale organisation du secteur. «Plusieurs facteurs ont tempéré l'enthousiasme initial», déplore la patronne de l'association hôtelière AHLA, Rosanna Maietta, dans l'introduction d'un rapport consulté mardi par l'AFP.

L'organisation a sondé ses adhérents dans les onze agglomérations des Etats-Unis qui vont accueillir des rencontres du Mondial (11 juin-19 juillet), de New York à Los Angeles. «Près de 80% des répondants disent que les réservations d'hôtel sont inférieures aux prévisions initiales», rapporte l'organisation. A Kansas City (Missouri, centre), les réservations sont même plus faibles que d'ordinaire pour les mois de juin-juillet. A Boston (nord-est), Philadelphie (est), San Francisco (ouest) et Seattle (nord-ouest), «de nombreux répondants décrivent le tournoi comme un "non-évènement"».

La FIFA critiquée

Le rapport estime que l'ambiance générale autour du tourisme aux Etats-Unis, notamment les restrictions sur les visas, freine les supporters étrangers. «Beaucoup (...) ont l'impression qu'ils ne recevront pas un accueil de type tapis rouge», est-il souligné. S'ajoute la question du coût de la destination Etats-Unis, accentuée récemment par la hausse des prix de l'essence et des billets d'avion.

L'association hôtelière prend aussi pour cible l'organisateur du Mondial lui-même et reproche à la FIFA d'avoir réservé à l'avance des milliers de chambres, puis d'avoir annulé. «Ces réservations avaient influencé les prévisions de recettes des hôtels, leurs plans de recrutement et préparatifs» en amont de la compétition, regrette AHLA.

Eviter toute hausse inutile des coûts

Interrogée par l'AFP, la FIFA a expliqué que «toutes les libérations de chambres (avaient) été effectuées conformément aux délais convenus contractuellement avec les hôtels partenaires» et que «dans de nombreux cas, les chambres (avaient) été libérées avant les dates limites établies, afin de répondre au mieux aux demandes des hôtels.»

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«Tout au long du processus de planification, l'équipe Hébergements de la FIFA a mené des échanges réguliers avec les parties prenantes hôtelières, incluant des ajustements des allotements de chambres, la fixation des tarifs, la confirmation des types de chambres et des rapports périodiques, le tout soutenu par des réunions plénières et une communication continue», a ajouté un porte-parole de l'instance mondiale.

Pour que le tournoi tienne toutes ses promesses, plaide Rosanna Maietta, «les Etats-Unis et la FIFA doivent veiller à ce que les voyageurs internationaux bénéficient d'un accueil chaleureux et d'un séjour sans encombre». Pour elle, «cela implique d'éviter toute hausse inutile des coûts liés aux visas et aux transports autour des matches, et de dissuader les autorités locales d'imposer des hausses de taxes de dernière minute».

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
0
0
0
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
0
0
0
3
République de Corée
République de Corée
0
0
0
4
République Tchèque
République Tchèque
0
0
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
0
0
0
2
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
0
0
0
3
Qatar
Qatar
0
0
0
4
Suisse
Suisse
0
0
0
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
0
0
0
2
Maroc
Maroc
0
0
0
3
Haïti
Haïti
0
0
0
4
Écosse
Écosse
0
0
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australie
Australie
0
0
0
4
Turquie
Turquie
0
0
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
0
0
0
2
Curaçao
Curaçao
0
0
0
3
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
0
0
0
4
Equateur
Equateur
0
0
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
0
0
0
2
Japon
Japon
0
0
0
3
Suède
Suède
0
0
0
4
Tunisie
Tunisie
0
0
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
0
0
0
2
Egypte
Egypte
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
0
0
0
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
0
0
0
2
Cap Vert
Cap Vert
0
0
0
3
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
0
0
0
2
Sénégal
Sénégal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norvège
Norvège
0
0
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
0
0
0
2
Algérie
Algérie
0
0
0
3
Autriche
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
Jordanie
0
0
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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