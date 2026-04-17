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De 13 à 150 dollars
Tarifs exorbitants confirmés pour les transports

Le coût des transports jusqu'au stade continue de poser question pour le Mondial 2026. Dans le New Jersey, les supporters devront dépenser 150 dollars pour se rendre aux matches.
Publié: il y a 47 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 44 minutes
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Se rendre au MetLife Stadium coûtera cher aux supporters.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Les spectateurs qui souhaiteront rejoindre le MetLife Stadium, qui accueillera huit rencontres du Mondial-2026 dans le New Jersey, devront débourser 150 dollars pour l'aller-retour en train, ont annoncé vendredi le comité d'organisation local et la régie des transports. Le trajet coûte 12,90 dollars en temps normal.

Le président-directeur général de New Jersey Transit, Kris Kolluri, a expliqué au cours d'une conférence de presse que ce tarif spécial était nécessaire pour compenser les 48 millions de dollars que coûtera la mise en place de trains dédiés vers le stade, qui accueillera notamment la finale le 19 juillet.

Navettes à 80 dollars

Sans ce tarif, les usagers quotidiens du réseau ferroviaire du New Jersey «subventionneraient à hauteur de 92%» les déplacements des supporters, a-t-il détaillé. «Personne, parmi ceux à qui j'ai parlé, ne pense qu'il soit juste que les usagers honnêtes et raisonnables du New Jersey supportent (ce) coût pendant des années», a ajouté M. Kolluri. «Ce sont les fans qui vont au match qui devraient en assumer la charge.»

En tout, ce sont 40'000 billets aller-retour en train qui seront vendus pour chaque match à partir du 13 mai. Le trajet, d'une trentaine de kilomètres, prend environ une demi-heure. Par ailleurs, 10'000 personnes pourront se déplacer à bord de navettes affrétées par le comité d'organisation local. Les billets, coûtant 80 dollars l'aller-retour, sont en vente dès aujourd'hui.

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