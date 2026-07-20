Gianni Infantino a essayé (en vain) de dégager Donald Trump

Lors de la remise de la coupe, Donald Trump est resté proche de l'équipe d'Espagne pour être sur les photos. Et ce, malgré les appels du pied du président de la FIFA, Gianni Infantino.

Blick Sport

Les supporters de football ont en souvenir ces images, lors de la finale de la Coupe du monde des clubs à l'été 2025, de Donald Trump remettant le trophée à Chelsea. Sauf qu'après s'en être débarrassé, le président américain est resté là, au milieu des joueurs londoniens, pour la plus grande surprise du capitaine Reece James ou du milieu Cole Palmer.

Ces scènes allaient-elles se reproduire dimanche, lors de la finale de la Coupe du monde? Après le succès espagnol (1-0 ap), Donald Trump a remis la coupe en compagnie du président de la FIFA Gianni Infantino, sous les huées de la foule. Une fois que Rodri l'a eue en mains, le président américain s'est légèrement décalé, tout en restant bien visible pour les photographes.

Son homologue de la FIFA a alors traversé la scène en trottinant, pour tenter de dire à l'un des hommes les plus puissants du monde de ne pas rester trop proche de l'équipe d'Espagne au moment où la coupe allait être soulevée.

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Évidemment, Donald Trump n'a pas écouté les consignes, a souri et a applaudi la Roja, championne du monde pour la deuxième fois de son histoire. Malgré les gestes de Gianni Infantino, le président américain a attendu que les premières photos aient été prises, avant d'enfin se retirer.

Toujours est-il que son comportement est plus fair-play que celui de l'équipe d'Argentine. Au moment où les Espagnols ont soulevé la coupe, Lionel Messi et ses coéquipiers avaient le dos tourné et applaudissaient leurs supporters. Et dire que ce n'est même pas le pire comportement des Argentins après le coup de sifflet final…

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