Les Argentins débusquent la gourde de Jordan Pickford

L'Argentine a privé Jordan Pickford de l'utilisation de sa fameuse gourde aux tirs au but. Lionel Messi et ses coéquipiers se sont amusés de la situation.

Blick Sport

Jordan Pickford est un coutumier du fait. Le gardien anglais a l'habitude d'utiliser sa gourde pour s'aider lors de la séance des tirs au but, notant les préférences des tireurs. Lors de la demi-finale face à l'Argentine, il n'a pas pu aller jusqu'à utiliser son pense-bête, qui est tombé entre les mains des joueurs argentins à la fin de la partie.

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On voit alors plusieurs membres de l'Albiceleste s'amuser de la découverte, dont la légende Lionel Messi, étonnée du trésor de guerre. Le préparateur physique de l'équipe argentine a lui été jusqu'à publier la gourde sur ses réseaux sociaux.

Un petit pied de nez à Jordan Pickford, qui n'a même pas pu tenter de plonger du bon côté, après avoir encaissé deux buts argentins en fin de match.