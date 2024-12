Jordan Pickford refait le coup de la gourde

Jordani Pickford était une nouvelle très bien informé. Photo: Getty Images

Début juillet à Düsseldorf, l'histoire de l'équipe de Suisse à l'Euro s'arrêtait brutalement en quarts de finale au terme d'une séance de tirs au but cruelle face à l'Angleterre. Lors de celle-ci, Jordan Pickford avait su réaliser l'arrêt qu'il fallait, face à un Manuel Akanji qui tirait en premier pour la Nati, pour envoyer son pays en demi-finale du tournoi allemand.

Quelques minutes après le coup de sifflet final, une photo faisait le tour des réseaux sociaux. Sur celle-ci, il était possible de lire les consignes données au gardien d'Everton en fonction du tireur helvétique qui se présenterait face à lui. Ce jeudi, l'international anglais a refait le coup en championnat.

Pickford refait le coup de la gourde

Face à un Manchester City qui ne gagne maintenant plus depuis quatre rencontres en Premier League, Jordan Pickford a empêché Erling Haaland d'inscrire, sur penalty, un deuxième but qui aurait potentiellement permis aux Cityzens de glaner les trois points (1-1). Et à nouveau, une image fait le tour d'internet depuis. Sur cette dernière, on voit, comme en juillet, la gourde de l'Anglais annotée des préférences des tireurs de Pep Guardiola.

Une nouvelle fois donc, le coup du portier et du staff a fonctionné. Pour le malheur de Manchester City et de ses fans qui s'enfoncent encore un peu plus dans le doute, et pour rappeler aux Suisses de mauvais souvenirs d'été.