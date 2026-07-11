DE
FR

Les Belges pas d'accord
L'avenir de Rudi Garcia en suspens après l'élimination de la Belgique

La Belgique n'a pas à rougir de son élimination du Mondial-2026 en quarts de finale face à l'Espagne (2-1) vendredi. Mais son sélectionneur français Rudi Garcia n'est pas assuré de poursuivre sa mission à la tête de Diables rouges.
Publié: 15:27 heures
1/2
Rudi Garcia va-t-il poursuivre son aventure à la tête de la sélection belge?
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Stop ou encore pour Rudi Garcia? Arrivé à la tête de la Belgique en janvier 2025, l'ancien entraîneur de Lille, de l'AS Rome ou de Naples espère prolonger son aventure au-delà de la fin de son contrat actuel qui expire à l'issue de la Coupe du monde. Mais tout dépendra d'une évaluation prévue cet été avec ses dirigeants. La presse belge, elle, n'a pas attendue pour se montrer particulièrement critique.

À lire aussi
Harry Kane ne veut pas se comparer à Erling Haaland
Coupe du monde 2026
«Un joueur différent»
Harry Kane ne veut pas se comparer à Erling Haaland
Luis de la Fuente: «France-Espagne? C'est une finale avant l'heure»
Coupe du monde 2026
Affiche royale au menu
Luis de la Fuente: «France-Espagne? C'est une finale avant l'heure»

«Mon objectif aux Etats-Unis était de rendre fier et d'avoir le soutien de 12 millions de supporters. C'est le cas et j'espère que ce sera le cas encore à l'avenir», a pourtant espéré Garcia à l'issue de la défaite de son équipe qui a mis fin à une belle invincibilité de dix-huit matches.

Au delà de cette statistique, le technicien français a pour lui d'avoir atteint les objectifs assignés par ses dirigeants (maintien dans le groupe A de la Ligue des nations, qualification pour le Mondial) et d'avoir stoppé une spirale négative dans les grands rendez-vous.

Marc Wilmots optimiste

Avant cette Coupe du monde nord-américaine, la Belgique restait en effet sur deux tournois ratés, sous la direction de Roberto Martinez (élimination dès la phase de poules du Mondial 2022) et de Domenico Tedesco (élimination en 8e de finale de l'Euro 2024).

Garcia a également eu le mérite de ramener une culture de la gagne au sein d'un effectif qu'il a rajeuni en intégrant de nouvelles têtes encadrées par les derniers rescapés de la génération dorée, les Lukaku, Courtois et De Bruyne. Cette reconstruction réussie est sans doute le plus grand mérite du Français.

À lire aussi
Granit Xhaka: «La mentalité des Argentins doit être un exemple pour la Suisse»
Coupe du monde 2026
Un vrai discours de capitaine
Granit Xhaka: «La mentalité des Argentins doit être un exemple pour la Suisse»
Depuis le début du tournoi, Dan Ndoye affole les défenses
Coupe du monde 2026
L'arme fatale de la Nati?
Depuis le début du tournoi, Dan Ndoye affole les défenses

«Rudi a réussi à créer une base qui me rend optimiste pour l'avenir. Il serait logique et à mon sens souhaitable qu'il poursuive cet excellent travail», a déclaré vendredi soir Marc Wilmots, sélectionneur des Diables de 2012 à 2016. Au pays de Brel et Magritte, tout le monde ne partage cependant pas cet avis.

A commencer par les médias flamands qui avaient peu goûté la nomination d'un entraîneur français dans un pays où les querelles linguistiques restent fréquentes entre néerlandophones et francophones.

«Bourde incroyable»

Samedi matin, les journalistes du plat pays étaient d'ailleurs extrêmement sévères à l'égard de Garcia en qualifiant de «bourde incroyable» le remplacement du gardien Thibaut Courtois à la 71e minute du match face à l'Espagne par le jeune Senne Lammens, dont la faute de main sur un tir de loin de Pau Cubarsi repris victorieusement par Mikel Merino (88e), allait précipiter l'élimination des Belges.

«Il remplace le meilleur gardien du monde en quart de finale d'une Coupe du monde parce qu'il n'arrive plus à faire de longs dégagements. Incroyable! Quelqu'un comme Courtois (ndlr: qui voulait poursuivre) sait bien lui-même ce dont il est capable et ce dont il n'est pas capable, non?», a taclé Peter Vandenbempt, journaliste très écouté de la télévision flamande Sporza.

Autre consultant, l'ancien international Marc Degryse, a également eu la dent dure à l'égard du sélectionneur durant le Mondial, critiquant le niveau de jeu de son équipe, laborieuse en phase de poules (une victoire, deux nuls) et mené 2-0 par le Sénégal en 16e de finale, avant de s'imposer 3-2 (après prolongation) grâce «à un miracle qui ne fait pas de Garcia un grand coach».

L'avenir de Garcia en Belgique n'est donc pas une évidence et dépendra des discussions qu'il aura ces prochains jours avec Vincent Mannaert, le patron sportif de la fédération avec qui il n'a pas toujours été en accord ces derniers mois.


Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
Mentionné dans cet article
Belgique
Belgique
Coupe du Monde 2026
Coupe du Monde 2026
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      Belgique
      Belgique
      Coupe du Monde 2026
      Coupe du Monde 2026