Depuis le début du tournoi, Dan Ndoye affole les défenses

L'ailier vaudois est le joueur le plus fauché de la Coupe du monde 2026. Une statistique qui résume toute son influence, à quelques heures du quart de finale contre l'Argentine de Lionel Messi.

Blick Sport

Il est l'un des atouts majeurs de la Nati, et les défenses adverses l'ont bien compris. Dan Ndoye est tout simplement le joueur ayant subi le plus de fautes depuis le début de cette Coupe du monde 2026, avec 16 fautes subies, selon les données Opta. Un total que personne n'égale sur l'ensemble du tournoi.

La raison est simple. Quand l'ailier de Nottingham Forest lance ses accélérations, ses adversaires n'ont souvent pas d'autre solution que de le stopper irrégulièrement. Le rugissement du Vaudois fait mal aux organisations défensives.

Duels gagnés

Mieux: Ndoye ne se contente pas de provoquer les fautes, il gagne aussi ses duels. Il a remporté 62% de ses face-à-face, un pourcentage qui, parmi les joueurs offensifs ayant disputé au moins 25 duels, n'est dépassé que par un seul homme: l'Anglais Bukayo Saka (64%). Il y a pire comparaison que le virtuose d'Arsenal et des «Three Lions».

Auteur du 2-0 décisif contre l'Algérie en huitièmes, l'attaquant de 25 ans sera l'une des clés de la Suisse ce week-end à Kansas City, pour un quart de finale historique - le premier de la Nati depuis 1954 - face à l'Argentine championne du monde et à Lionel Messi. Les défenseurs de l'Albiceleste sont prévenus.

Auteur d'un début de tournoi poussif, il avait d'ailleurs admis être un peu frustré par son efficacité au terme du succès face à l'Algérie. «À titre personnel, ce n'était pas le début de tournoi espéré, car cela faisait un moment que je ne jouais pas et cela fait tout de suite la différence. Il m'a fallu un peu de temps pour retrouver le rythme physiquement. Je cherchais ce but depuis un moment, mais des fois, quand tu cherches trop, cela ne vient pas. J'ai commencé ce match en me disant de ne pas me prendre la tête et de jouer comme je sais le faire. Et des fois, c'est ainsi que cela vient le plus naturellement.» Visiblement, sa capacité à provoquer les défenses, elle, était tout de suite au point.