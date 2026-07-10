DE
FR

L'arme fatale de la Nati?
Depuis le début du tournoi, Dan Ndoye affole les défenses

L'ailier vaudois est le joueur le plus fauché de la Coupe du monde 2026. Une statistique qui résume toute son influence, à quelques heures du quart de finale contre l'Argentine de Lionel Messi.
Publié: il y a 10 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 9 minutes
1/2
Dan Ndoye (au sol) donne du travail aux arbitres et aux défenseurs adverses.
Photo: Anadolu via Getty Images
Blick Sport

Il est l'un des atouts majeurs de la Nati, et les défenses adverses l'ont bien compris. Dan Ndoye est tout simplement le joueur ayant subi le plus de fautes depuis le début de cette Coupe du monde 2026, avec 16 fautes subies, selon les données Opta. Un total que personne n'égale sur l'ensemble du tournoi.

La raison est simple. Quand l'ailier de Nottingham Forest lance ses accélérations, ses adversaires n'ont souvent pas d'autre solution que de le stopper irrégulièrement. Le rugissement du Vaudois fait mal aux organisations défensives.

Duels gagnés

Mieux: Ndoye ne se contente pas de provoquer les fautes, il gagne aussi ses duels. Il a remporté 62% de ses face-à-face, un pourcentage qui, parmi les joueurs offensifs ayant disputé au moins 25 duels, n'est dépassé que par un seul homme: l'Anglais Bukayo Saka (64%). Il y a pire comparaison que le virtuose d'Arsenal et des «Three Lions».

Auteur du 2-0 décisif contre l'Algérie en huitièmes, l'attaquant de 25 ans sera l'une des clés de la Suisse ce week-end à Kansas City, pour un quart de finale historique - le premier de la Nati depuis 1954 - face à l'Argentine championne du monde et à Lionel Messi. Les défenseurs de l'Albiceleste sont prévenus.

A lire aussi
Cette fois, ce sera à la Nati de s’adapter aux conditions, pas à son adversaire
Coupe du monde 2026
Un autre fuseau, la chaleur...
Cette fois, ce sera à la Nati de s’adapter aux conditions, pas à son adversaire
Newcastle et Freiburg auraient trouvé un accord pour Johan Manzambi
55 millions de francs
Newcastle et Freiburg auraient trouvé un accord pour Johan Manzambi

Auteur d'un début de tournoi poussif, il avait d'ailleurs admis être un peu frustré par son efficacité au terme du succès face à l'Algérie. «À titre personnel, ce n'était pas le début de tournoi espéré, car cela faisait un moment que je ne jouais pas et cela fait tout de suite la différence. Il m'a fallu un peu de temps pour retrouver le rythme physiquement. Je cherchais ce but depuis un moment, mais des fois, quand tu cherches trop, cela ne vient pas. J'ai commencé ce match en me disant de ne pas me prendre la tête et de jouer comme je sais le faire. Et des fois, c'est ainsi que cela vient le plus naturellement.» Visiblement, sa capacité à provoquer les défenses, elle, était tout de suite au point.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
Mentionné dans cet article
Coupe du Monde 2026
Coupe du Monde 2026
Suisse (H)
Suisse (H)
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      Coupe du Monde 2026
      Coupe du Monde 2026
      Suisse (H)
      Suisse (H)