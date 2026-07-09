Newcastle aurait conclu un accord avec Freiburg pour Johan Manzambi. À 20 ans, le Genevois pourrait rejoindre la Premier League pour 55 millions de francs, et devenir le footballeur suisse le plus cher de l'histoire.

Blick Sport

Newcastle et Freiburg auraient conclu un accord pour Johan Manzambi. Le Genevois pourrait bien rejoindre la Premier League, après un transfert à 55 millions de francs environ. C'est en tout cas ce qu'annonce le journaliste Florian Plettenberg sur X.

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Le joueur de 20 ans est le tube suisse du Mondial 2026, bien que blessé au genou actuellement. Il devrait signer un contrat à long terme une fois la Coupe du monde terminée pour la Nati, écrit The Guardian. Les clubs étant tombés d'accord, Newcastle doit désormais discuter des détails avec le joueur.

Si le transfert est confirmé, cela ferait de Johan Manzambi le footballeur suisse le plus cher de l'histoire, largement devant Granit Xhaka, passé de Mönchengladbach à Arsenal pour 45 millions d'euros (contre 60 ici) en 2016.