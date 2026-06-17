Chaque matin, commencez la journée avec notre débriefing de la nuit pour être sûr de ne rien rater de ce qui s'est passé en Amérique du Nord. Aujourd'hui, Kylian Mbappé et Lionel Messi sont au cœur de l'actualité.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Les matches de la nuit

Groupe I (dimanche soir)

France - Sénégal 3-1 (0-0)

Buts 68e Mbappé 1-0. 82e Barcola 2-0. 95e Mbaye 2-1. 96e Mbappé 3-1.

Le compte rendu du match

Groupe I

Irak - Norvège 1-4 (1-2)

Buts 29e Haaland 0-1. 39e Hussein 1-1. 43e Haaland 0-2. 74e Østigård 0-3. 96e Hussein (csc) 1-4.

Le compte rendu du match

Groupe J

Argentine - Algérie 3-0 (1-0)

Buts 17e Messi 1-0. 60e Messi 2-0. 76e Messi 3-0.

Le compte rendu du match

Groupe J

Autriche - Jordanie *

*Match en cours. Vous ne nous en voudrez pas de ne pas avoir attendu la fin du match qui commence à 6h00 pour vous livrer notre débriefing.

L'info de la nuit

Lionel Messi est devenu le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde, égalant le record de 16 réalisations de l'Allemand Miroslav Klose. L'Argentin s'est fait l'auteur d'un triplé contre l'Algérie, mardi soir à Kansas City. Avec ces trois buts, la Pulga porte son total à 16 réalisations en phase finale de Coupe du monde. Soit très exactement la marque de Miroslav Klose, recordman absolu de l'épreuve depuis 2014. Messi déloge au passage le Brésilien Ronaldo (15) et se hisse seul aux côtés de l'ogre allemand, tout en haut de la hiérarchie de tous les temps. Le record n'est plus à égaler: il est à battre.

La polémique de la nuit

La justice canadienne a rejeté mardi un recours du Ghana visant à permettre à Thomas Partey d'entrer au Canada pour le premier match de sa sélection au Mondial. Le joueur de Villarreal sera jugé pour viols au Royaume-Uni en 2027. Ancien joueur d'Arsenal, actuellement à Villarreal, en Espagne, Thomas Partey, 32 ans, est dans l'incapacité de se rendre à Toronto, où le Ghana lancera sa Coupe du monde mercredi face au Panama.

L'autre polémique de la nuit

Décidément, il n'y en a que pour Messi ce matin. Mais l'Argentin, outre son triplé, a également attiré tous les regards en première mi-temps lorsqu'il a imprimé ses crampons sur les mollets du défenseur algérien Aïssa Mandi. Aurait-il dû être sanctionné?

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Le chiffre de la nuit

«Wow, 1 million de fans dans les stades!», s'est félicité mardi le président de la FIFA Gianni Infantino, en remerciant «l'ensemble des supporters qui ont rempli les stades de la Coupe du monde après seulement cinq jours de compétition.»

«Vous avez donné vie à la Coupe du monde de la FIFA la plus inclusive», a ajouté Gianni Infantino dans un message publié sur son compte Instagram, assorti d'une photo où on le voit tout sourire avec le détenteur du millionième billet.

Seize rencontres, sur les 104 prévues d'ici le 19 juillet, ont déjà été disputées aux États-Unis, au Mexique et au Canada depuis le coup d'envoi. L'avant-compétition a été marquée par de vives critiques sur le prix élevé des billets pour cette compétition, la première à se disputer dans trois pays et avec autant de participants (48 au lieu de 32).

L'image de la nuit

Les bras ne sont pas croisés, les doigts pianotent dans le vide: après avoir ouvert le score contre le Sénégal, Kylian Mbappé a sorti une célébration inédite en mimant un joueur de flûte. Pas de message politique ni d'hommage caché, juste une promesse tenue. Quelques jours plus tôt, pour sa première apparition à la télé américaine, dans le «Carpool Karaoke» de James Corden, le capitaine des Bleus avait raconté avoir pratiqué la flûte traversière un an ou deux, enfant, à la demande de ses parents. Corden lui avait aussitôt tendu l'instrument et arraché un serment: célébrer son prochain but à la flûte. «Ok, premier match, je le ferai pour toi.» Parole d'homme.

L'anecdote de la nuit

Bienvenue au Mondial-safari. Basée à Winston-Salem, en Caroline du Nord, l'Allemagne a croisé un serpent venimeux près de son centre d'entraînement. «On nous a dit qu'il était venimeux. Je ne pense pas que tu en meures, mais c'est clairement dangereux», raconte le capitaine Joshua Kimmich à «Bild». Le coupable: un mocassin à tête cuivrée, très commun dans le coin. «On est là pour préparer le plus grand tournoi du football, et maintenant, les joueurs regardent par terre avant chaque pas», constate le joueur de la Mannschaft.

La phrase de la nuit

«Non, c'est un arbitre de très haut-niveau.» Le sélectionneur de l'Angleterre, Thomas Tuchel, a répondu à un journaliste lui demandant s'il était «inquiet» à l'idée de retrouver Clément Turpin, mercredi, trois ans après l'avoir vertement critiqué. Le Français a été désigné pour le choc entre l'Angleterre et la Croatie à Arlington près de Dallas.

Il avait subi la foudre de l'Allemand après un match de Ligue des champions opposant Manchester City à son Bayern Munich, en avril 2023. «Deux n'ont pas été au niveau: la pelouse et l'arbitre», avait lancé sur DAZN l'entraîneur, expulsé durant la rencontre. La prestation de Turpin? «C'est une note de 6 (ndlr la plus mauvaise imaginable en Allemagne), de sa première à sa dernière décision», avait-il pesté.

La question du jour

Le programme du jour

Me. 16 juin, 19h00. Groupe K: Portugal - Rép. Dem. du Congo

Me. 16 juin, 22h00. Groupe L: Angleterre - Croatie

Je. 17 juin, 01h00. Groupe L: Ghana - Panama

Je. 17 juin, 04h00. Groupe K: Ouzbékistan - Colombie