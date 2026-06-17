La justice canadienne a rejeté mardi un recours du Ghana visant à permettre à Thomas Partey d'entrer au Canada pour le premier match de sa sélection au Mondial. Le joueur de Villarreal sera jugé pour viols au Royaume-Uni en 2027.

Le Ghana contestait la décision des autorités canadiennes d'interdire l'entrée sur son territoire du milieu de terrain ghanéen en raison des poursuites le visant. Mais un juge de la Cour fédérale du Canada a rejeté mardi ce recours, selon le média public canadien CBC.

Ancien joueur d'Arsenal, actuellement à Villarreal, en Espagne, Thomas Partey, 32 ans, est dans l'incapacité de se rendre à Toronto, où le Ghana lancera sa Coupe du monde mercredi face au Panama.

Il a plaidé non coupable

Thomas Partey a plaidé non coupable de sept chefs d'accusation de viol et d'un autre chef d'agression sexuelle, en lien avec des accusations portées par quatre femmes entre 2020 et 2022, quand il portait le maillot d'Arsenal (2020-2025).

L'entraîneur du Ghana, Carlos Queiroz, avait déclaré mardi à la presse, à Toronto, que son équipe serait prête, quelle que soit la décision de la cour canadienne. «Il n'y a pas lieu de faire des commentaires, a-t-il dit. Mon travail consiste à jouer avec les cartes qui m'ont été distribuées.» L'entraîneur portugais ne s'est pas prononcé sur les conséquences qu'engendrerait l'éventuelle absence de Thomas Partey.

Vendredi, la FIFA avait annoncé que le Canada avait refusé d'accorder son visa au footballeur ghanéen. Sollicitées par l'AFP, les autorités canadiennes se sont refusées à confirmer ce refus de visa, expliquant qu'elles ne pouvaient donner de détails «sur les cas individuels».