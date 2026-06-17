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No visa, No Partey
Accusé de viols, Thomas Partey ne peut toujours pas entrer au Canada

La justice canadienne a rejeté mardi un recours du Ghana visant à permettre à Thomas Partey d'entrer au Canada pour le premier match de sa sélection au Mondial. Le joueur de Villarreal sera jugé pour viols au Royaume-Uni en 2027.
Publié: il y a 42 minutes
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Photo: FIFA via Getty Images

Le Ghana contestait la décision des autorités canadiennes d'interdire l'entrée sur son territoire du milieu de terrain ghanéen en raison des poursuites le visant. Mais un juge de la Cour fédérale du Canada a rejeté mardi ce recours, selon le média public canadien CBC.

Ancien joueur d'Arsenal, actuellement à Villarreal, en Espagne, Thomas Partey, 32 ans, est dans l'incapacité de se rendre à Toronto, où le Ghana lancera sa Coupe du monde mercredi face au Panama.

Il a plaidé non coupable

Thomas Partey a plaidé non coupable de sept chefs d'accusation de viol et d'un autre chef d'agression sexuelle, en lien avec des accusations portées par quatre femmes entre 2020 et 2022, quand il portait le maillot d'Arsenal (2020-2025).

L'entraîneur du Ghana, Carlos Queiroz, avait déclaré mardi à la presse, à Toronto, que son équipe serait prête, quelle que soit la décision de la cour canadienne. «Il n'y a pas lieu de faire des commentaires, a-t-il dit. Mon travail consiste à jouer avec les cartes qui m'ont été distribuées.» L'entraîneur portugais ne s'est pas prononcé sur les conséquences qu'engendrerait l'éventuelle absence de Thomas Partey.

Vendredi, la FIFA avait annoncé que le Canada avait refusé d'accorder son visa au footballeur ghanéen. Sollicitées par l'AFP, les autorités canadiennes se sont refusées à confirmer ce refus de visa, expliquant qu'elles ne pouvaient donner de détails «sur les cas individuels».

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
1
2
3
2
République de Corée
République de Corée
1
1
3
3
République Tchèque
République Tchèque
1
-1
0
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
1
-2
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
1
0
1
2
Canada
Canada
1
0
1
3
Qatar
Qatar
1
0
1
4
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
1
0
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Écosse
Écosse
1
1
3
2
Maroc
Maroc
1
0
1
3
Brésil
Brésil
1
0
1
4
Haïti
Haïti
1
-1
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
1
3
3
2
Australie
Australie
1
2
3
3
Turquie
Turquie
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
1
6
3
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
1
1
3
3
Equateur
Equateur
1
-1
0
4
Curaçao
Curaçao
1
-6
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suède
Suède
1
4
3
2
Japon
Japon
1
0
1
3
Pays-Bas
Pays-Bas
1
0
1
4
Tunisie
Tunisie
1
-4
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
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1
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgique
Belgique
1
0
1
4
Egypte
Egypte
1
0
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
1
0
1
3
Espagne
Espagne
1
0
1
4
Cap Vert
Cap Vert
1
0
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Norvège
Norvège
1
3
3
2
France
France
1
2
3
3
Sénégal
Sénégal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
2:0
1
2
3
2
Autriche
Autriche
0
0
0
3
Jordanie
Jordanie
0
0
0
4
Algérie
Algérie
0:2
1
-2
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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