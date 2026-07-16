La Mannschaft est en crise, après son élimination très précoce de la Coupe du monde face au Paraguay. Le sélectionneur Julian Nagelsmann a dû quitter ses fonctions et le capitaine Joshua Kimmich ne fait pas l'unanimité.

Andri Bäggli

«Élimination humiliante», «débâcle de la DFB» ou encore «fiasco». Après leur huitième de finale d’une faiblesse inquiétante face au Paraguay, les internationaux allemands ont essuyé une pluie de critiques. Une fois de plus, l’Allemagne quitte prématurément une Coupe du monde et la crise de la Nationalmannschaft semble plus profonde que jamais.

Il y a toutefois un léger progrès: après avoir été éliminée dès la phase de groupes lors des deux précédentes éditions, l’Allemagne a au moins atteint cette fois les huitièmes de finale, notamment grâce au format élargi de la compétition.

Dans la foulée, les dirigeants de la DFB ont poussé le sélectionneur Julian Nagelsmann vers la sortie. L’entraîneur souhaitait poursuivre sa mission, mais cela semblait devenu impossible. C’est désormais Jürgen Klopp qui est pressenti pour lui succéder. Mais les difficultés de la DFB sont loin d’être terminées et continuent même de prendre de l’ampleur.

Critiques à l’encontre de Joshua Kimmich

Les dernières révélations sur les coulisses de la sélection proviennent du magazine allemand «Der Spiegel». Selon une source proche de l’équipe, l’ambiance au sein du groupe était globalement bonne, mais le football serait progressivement passé au second plan: «On remarque que certains talents sont transformés en 'entreprises individuelles', avec mille distractions venant de l’extérieur.»

Le magazine affirme avoir interrogé plusieurs personnes proches de l’équipe, toutes sous couvert d’anonymat. Leurs témoignages dressent toutefois un tableau assez clair des raisons de cet échec.

Le capitaine Joshua Kimmich aurait notamment souffert de douleurs à l’aine. Son kinésithérapeute personnel aurait même été amené en avion aux États-Unis, sans réel effet. «Kimmich s’est déclaré apte à jouer, mais tout au long du tournoi, il a semblé lutter contre son corps», écrit le «Spiegel». Certaines stars de l’équipe auraient également critiqué le capitaine du Bayern. «Il n’exige rien qu’il ne respecte pas lui-même. Mais parfois, il va un peu trop loin, ce qui finit par agacer certains», confie une source au magazine.

Julian Nagelsmann «écrasé» par son poste à la DFB?

Les révélations du «Spiegel» mettent également en cause Julian Nagelsmann. Son choix de rappeler Manuel Neuer comme gardien numéro un avait déjà suscité de nombreuses discussions. Plus récemment, ses déclarations publiques à propos de Deniz Undav, son joker de luxe, avaient alimenté une nouvelle polémique. Même si le sélectionneur s’était ensuite excusé, les tensions n’auraient jamais totalement disparu.

Deniz Undav avait pourtant été décisif tout au long du tournoi. Entré en jeu lors de la victoire 7-1 contre Curaçao, il avait inscrit un but et délivré deux passes décisives. Face à la Côte d’Ivoire, il avait encore marqué un doublé en sortie de banc pour offrir la première place du groupe à l’Allemagne. Ce n’est finalement qu’en huitième de finale contre le Paraguay qu’il avait été titularisé. Face à une équipe sud-américaine très compacte et agressive, l’attaquant de Stuttgart n’est toutefois pas parvenu à faire la différence et a été remplacé à la 63e minute.

Les joueurs n’auraient par ailleurs jamais totalement assimilé le système de jeu de Nagelsmann. Malgré tout, certains continuent de défendre l’ancien sélectionneur. Un responsable de la DFB confie ainsi au «Spiegel»: «Son attitude en interne, son éloquence et sa préparation étaient de classe mondiale. Mais vu de l’extérieur, c’était tout autre chose. Peut-être a-t-il été écrasé par le poids de ses responsabilités, peut-être était-ce tout simplement trop tôt.»