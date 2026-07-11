«Accord trouvé» entre la DFB et Jürgen Klopp

La DFB veut Jürgen Klopp comme nouveau sélectionneur de la Nationalmannschaft. Un accord a été trouvé avec l'entraîneur allemand, mais l'approbation de son employeur, Red Bull, reste nécessaire.

AFP Agence France-Presse

La Fédération allemande de football (DFB) a annoncé samedi avoir trouvé un accord avec Jürgen Klopp pour qu'il devienne le nouveau sélectionneur de la Nationalmannschaft, mais doit encore obtenir l'aval de l'actuel employeur de Jürgen Klopp, le groupe Red Bull.

Reste à convaincre Red Bull

«Le président de la DFB, Bernd Neuendorf, et son vice-président Hans-Joachim Watzke ont eu vendredi, à New York, un premier entretien approfondi avec Jürgen Klopp concernant une éventuelle prise de fonction au poste de sélectionneur national», a indiqué l'instance dans son communiqué.

«Au cours de cet échange constructif, un accord a été trouvé sur les principaux points d'un contrat potentiel. Les discussions se poursuivront la semaine prochaine. Les deux parties sont confiantes que les négociations - sous réserve d'un accord avec l'actuel employeur de Klopp, Red Bull - pourront finalement être menées à bien avec succès», poursuit le texte.

«Un éventuel contrat devra être définitivement approuvé par le conseil de surveillance et l'assemblée générale de la DFB», conclut le communiqué.

L'Allemagne ne va pas bien

Depuis la démission de Julian Nagelsmann après la piteuse élimination de l'Allemagne par le Paraguay aux tirs au but (1-1, 4 tab à 3) dès les 16e de finale du Mondial-2026, Jürgen Klopp, 59 ans, est le candidat privilégié par la DFB pour lui succéder.

Après des passages à succès sur le banc de Mayence et du Borussia Dortmund, Jürgen Klopp est devenu une légende à Liverpool, décrochant le titre de champion d'Angleterre en 2020, mettant fin à 30 ans de disette, un an après un sacre en Ligue des champions. Depuis le 1er janvier 2025, l'Allemand est sous contrat avec Red Bull en tant que directeur mondial du football, chapeautant les différents clubs détenus par la marque autrichienne de boissons énergisantes.

Depuis le gain de son quatrième Mondial en 2014, l'Allemagne reste sur trois déroutes en Coupe du monde: deux éliminations au 1er tour en 2018 et en 2022, et une sortie en 16es de finale fin juin.