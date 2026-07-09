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Les détails du contrat
Jürgen Klopp devrait gagner davantage que son prédécesseur Julian Nagelsmann

Jürgen Klopp devrait devenir le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale allemande. Selon le journal «Bild», il serait sur le point de signer un contrat de quatre ans, qui courra jusqu'à la Coupe du monde 2030.
Publié: 16:46 heures
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Dernière mise à jour: 16:47 heures
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Jürgen Klopp devrait signer un contrat avec la DFB jusqu'en 2030.
Photo: AP Photo/Abbie Parr
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Andri Bäggli

Les rumeurs se sont rapidement emballées. Après l’élimination humiliante de l’Allemagne face au Paraguay en seizièmes de finale de la Coupe du monde, Julian Nagelsmann a démissionné de son poste de sélectionneur. Très vite, un nom s’est imposé pour lui succéder: Jürgen Klopp.

L’ancien entraîneur de Liverpool et actuel Global Head of Soccer de Red Bull a lui-même manifesté son intérêt. Des discussions sont en cours avec la Fédération allemande (DFB) et les premiers détails de l’accord commencent à filtrer, selon le journal allemand Bild.

Jürgen Klopp devrait signer un contrat de quatre ans, jusqu’à la Coupe du monde 2030. Son salaire dépasserait légèrement celui de son prédécesseur, soit un peu plus de sept millions d’euros par an.

Pas d'indemnité de transfert

On pensait que la DFB devrait verser, pour la première fois de son histoire, une indemnité de transfert pour recruter un sélectionneur sous contrat. Mais, selon Bild, ce ne sera finalement pas le cas. Jürgen Klopp conservera son rôle d’ambassadeur de Red Bull, le groupe estimant que sa valeur en termes d’image est supérieure à une indemnité de transfert de quelques millions d’euros.

L’accord ne devrait toutefois pas être officialisé immédiatement. Cette semaine, le patron de Red Bull, Oliver Mintzlaff, doit lui aussi se rendre aux États-Unis pour participer aux discussions. Aucune signature n’est toutefois attendue sur place. Tout devrait être finalisé une fois les différentes parties rentrées d’Amérique.

Dans le cas de Jürgen Klopp, cela n’interviendra pas avant la fin de la Coupe du monde, puisqu’il est actuellement aux États-Unis comme consultant pour MagentaTV. Sa première apparition publique en tant que sélectionneur de l’Allemagne est attendue lors de la Supercoupe, le 22 août, à Dortmund, où le Borussia Dortmund, vice-champion d’Allemagne, affrontera le Bayern Munich, auteur du doublé.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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