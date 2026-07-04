Jürgen Klopp se dit «prêt» pour le banc de l'Allemagne

Ce qui semblait se profiler après la débâcle face au Paraguay est désormais officiel: le sélectionneur de l'Allemagne, Julian Nagelsmann, a démissionné. Une opportunité pour Jürgen Klopp de retrouver un banc?

Stefan Kreis , Cédric Heeb et Gian-Andri Baumgartner

Julian Nagelsmann n'est plus le sélectionneur de la Mannschaft. L'Allemand a démissionné, comme l'a indiqué sa fédération dans un communiqué de presse. Plusieurs médias allemands avaient déjà fait état de son départ. Toutefois, Julian Nagelsmann ne part pas de son plein gré, car cette décision lui aurait été suggérée lors d’une réunion de crise de trois heures qui s’est tenue jeudi.

«J’ai beaucoup réfléchi ces derniers jours depuis notre élimination et j’ai échangé avec des gens de mon entourage et au sein de la fédération, explique le principal intéressé. Cette décision n’a pas été facile à prendre, loin de là. Mon objectif premier a toujours été la réussite de l’équipe. Après une déception aussi amère, elle mérite d’avoir la chance de prendre un nouveau départ.» Avec lui, ses deux assistants, Benjamin Glück et Benjamin Hübner, doivent également quitter le staff. Le contrat du directeur général Andreas Rettig, qui expire en décembre, ne sera pas non plus renouvelé.

En contrepartie, Nagelsmann percevra une indemnité de 7 millions d’euros, ce qui correspond à son salaire annuel. Son contrat aurait couru jusqu’après l’Euro 2028. «Je ne suis pas du genre à prendre la fuite», avait déclaré Julian Nagelsmann immédiatement après l’élimination face au Paraguay.

L’entraîneur pressenti annonce des discussions intensives

La Fédération indique qu’elle va désormais chercher à entamer des discussions avec Jürgen Klopp: «Il a déjà signalé sa disponibilité de principe pour prendre le poste.» En effet, l'ancien entraîneur de Liverpool a lui-même déclaré vendredi soir sur MagentaTV: «Mes batteries sont désormais plus que rechargées. Je suis donc prêt.»

Pour la Fédération allemande de football, le départ de Julian Nagelsmann va représenter un tour de force financier – car elle devra non seulement verser une indemnité de départ à l’entraîneur sortant, mais aussi débaucher Jürgen Klopp de Red Bull. Ce dernier percevrait environ dix millions par an au sein de l'entreprise en tant que «Head of Global Soccer» et dispose d’un contrat jusqu’en 2029.

L’homme de 59 ans est lui aussi conscient de ces difficultés: «J’ai un contrat en cours avec Red Bull. J’aime respecter mes engagements. Mais je suis ouvert à des discussions. Il faudra qu'elles soient approfondies.»

Un accord à l'amiable?

Selon le magazine «Kicker», il existerait une sorte d’accord à l’amiable avec le patron de Red Bull, Oliver Mintzlaff, selon lequel aucun obstacle ne serait mis sur le chemin de Jürgen Klopp. Cependant, l’entraîneur de 59 ans avait démenti l’existence d’un tel accord lors de sa présentation («Je n’ai pas posé la question, il n’a pas dit non»). Pour compliquer encore les choses, la Fédération allemande doit renoncer à des primes de la FIFA se chiffrant en millions après son élimination humiliante de la Coupe du monde face au Paraguay et n’est pas à l’abri financièrement.

Des solutions nettement moins coûteuses seraient des noms tels que Christian Streich ou Oliver Glasner, qui circulent également dans les médias allemands. Mais comparés à la figure emblématique qu’est Jürgen Klopp, ces deux-là ne semblent être que des seconds couteaux.

Des contacts déjà avant l'Euro

Déjà avant l’Euro 2024, Jürgen Klopp était considéré comme un successeur potentiel de Hansi Flick. Mais comme l'Allemand avait auparavant prolongé son contrat à Liverpool et était resté à Anfield, c’est Julian Nagelsmann qui a été choisi.

Ce dernier a certes suscité un petit élan d’euphorie lors de l’Euro, mais il a massivement gaspillé son crédit deux ans plus tard et est responsable d’un nouvel échec embarrassant dans l’histoire de l’Allemagne en Coupe du monde: la défaite 3-4 aux tirs au but de lundi contre le Paraguay en seizièmes de finale.



