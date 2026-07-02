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Haine sur Internet et excuses
Les critiques continuent de fuser sur les joueurs allemands

Après leur élimination de la Coupe du monde face au Paraguay, les joueurs allemands présentent leurs excuses sur Instagram, mais se retrouvent confrontés à des messages haineux. De son côté, Toni Kroos en a rajouté une couche envers la sélection allemande.
Publié: 15:00 heures
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Les joueurs de l'Allemagne, déçus après leur élimination de la Coupe du monde face au Paraguay.
Photo: Getty Images
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Björn Lindroos

Le choc a profondément marqué les Allemands. Même dans les jours qui suivent la débâcle face au Paraguay, le monde du football allemand ne parvient pas à retrouver son calme.

Sur Instagram, de nombreux joueurs prennent la parole et présentent leurs excuses aux supporters. «Nous avons déçu l'Allemagne. Ça fait mal», écrit Deniz Undav. «Nous sommes arrivés avec de grands rêves, nous avons tout donné en tant qu'équipe, et pourtant, cela n'a pas suffi. Il faudra du temps, mais nous reviendrons», ajoute de son côté Florian Wirtz.

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Joshua Kimmich se montre particulièrement ému. «Je me sens tout simplement vide en ce moment et je n’ai vraiment pas envie de m’exprimer, écrit le capitaine. Mais cela fait partie du jeu de devoir affronter ce genre de situations. Nous avons échoué. Encore une fois. Et ça me dévaste.» La déception est grande, mais abandonner n’est pas une option, poursuit la star du Bayern.

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«Je le tirerais à nouveau»

Les trois joueurs ayant raté leur penalty s’expriment également. «En tant qu’équipe, nous sommes vraiment désolés de ne pas avoir pu répondre aux attentes de la nation après un début si prometteur», souffle Kai Havertz. Nick Woltemade a voulu «assumer ses responsabilités». «Mais cela signifie aussi devoir vivre avec les conséquences – même si cela fait mal.»

Jonathan Tah publie un long texte. «Ce pénalty manqué m’a déjà traversé l’esprit des milliers de fois et on essaie, dans ses pensées, de le diriger quand même vers le but. Mais la réalité, c’est que le ballon n’est pas rentré. Et ça fait mal», peut-on notamment lire dans son message. Néanmoins: «Je le tirerais à nouveau la prochaine fois! Avec la pleine conviction et la confiance nécessaires pour le marquer pour l’Allemagne.»

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Ce même Jonathan Tah a été confronté, après l’élimination, à divers commentaires haineux, dont certains étaient racistes. La Fédération allemande les a vivement condamnés. Sur Instagram, on peut donc lire: «Nous acceptons les critiques sur nos performances. Elles sont légitimes et font partie du sport. Mais la haine n’en fait pas partie. Nous n’acceptons ni le racisme ni aucune autre forme de discrimination.»

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Des propos sévères de Toni Kroos

Les médias et les experts continuent de s’en prendre à la Mannschaft. L’ancien footballeur Toni Kroos déclare dans son émission TikTok «Kroos & Kroos: la Coupe du monde sous la loupe»: «Nous n’avons actuellement pas un seul joueur de classe mondiale. Ce sont justement ces joueurs qui font la différence dans tous les matches de la Coupe du monde. Et ils figurent dans le classement des buteurs, là où se trouvent justement les joueurs de classe mondiale. Nous n’en avons pas un seul, il faut être honnête là-dessus.»

De plus, le champion du monde 2014 critique la mentalité de l’équipe. «On se dit qu’on est meilleurs que le Paraguay – qu’on va bien finir par gagner d’une manière ou d’une autre.» Et son invité Michael Ballack abonde dans ce sens: «Lorsque deux équipes de niveau équivalent s’affrontent, ce sont la volonté et la personnalité qui font la différence. Et je pense que c’est là que nous avons un gros déficit. Nous devons aussi, dès les catégories jeunes, revenir à une approche qui consiste à développer et à laisser s’exprimer les personnalités.»

Même plusieurs jours après cette élimination humiliante de la Coupe du monde, l’agitation persiste donc en Allemagne. Et le calme est encore loin d’être en vue.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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