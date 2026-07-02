Consultant pour la chaîne L'Équipe, Eric Blanc a une théorie concernant les tireurs de pénalty. Selon lui, plus le QI du joueur est bas, plus celui-ci aura de chances de le marquer.

«Plus tu es con, plus tu as de chances de marquer ton pénalty»

«Plus tu es con, plus tu as de chances de marquer ton pénalty»

Blick Sport

La séance de tirs au but entre l'Allemagne et le Paraguay a énormément fait parler d'elle. Il faut dire que les tireurs n'ont franchement pas été bons, avec notamment cinq pénalties ratés sur les douze tentatives. Lors de Pays-Bas - Maroc quelques heures plus tard, cela ne s'est pas vraiment mieux déroulé. Dix tentatives, cinq ratés.

Forcément, ces scènes ont beaucoup fait parler sur les plateaux de télévision, notamment sur celui de «L'Équipe». Eric Blanc est un habitué des punchlines. «Le Paris Saint-Germain, je peux le comparer à la Paramount. On m’annonce Mission Impossible: le retour, avec Daniel Craig, Tom Cruise et Brad Pitt… Et là, j’arrive, c’est Dany Boon», avait-il sorti au moment de l'intronisation de Christophe Galtier en novembre 2022.

Mercredi, sur le plateau de «L'Equipe du soir», l'ancien rugbyman a sorti une théorie intéressante concernant les tireurs de pénalty. «J'ai entendu un joueur qui disait que quand tu étais le 2e, 3e ou 4e tireur, il fallait gérer», entame-t-il, dans la retenue.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Mentalement, il faut donc être capable d'être fort. «Ma théorie est que, sur les pénos, c'est inversément proportionnel au QI, se lance ensuite Eric Blanc. Plus t'es con, plus tu as de chances de marquer.» Éclat de rires dans l'assemblée. Pour le coup et contrairement à de nombreux joueurs à la Coupe du monde, le consultant n'a pas raté sa tentative.