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Une théorie… intéressante
«Plus tu es con, plus tu as de chances de marquer ton pénalty»

Consultant pour la chaîne L'Équipe, Eric Blanc a une théorie concernant les tireurs de pénalty. Selon lui, plus le QI du joueur est bas, plus celui-ci aura de chances de le marquer.
Publié: il y a 53 minutes
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Le Paraguay s'est imposé face à l'Allemagne aux tirs au but.
Photo: Keystone
Blick Sport

La séance de tirs au but entre l'Allemagne et le Paraguay a énormément fait parler d'elle. Il faut dire que les tireurs n'ont franchement pas été bons, avec notamment cinq pénalties ratés sur les douze tentatives. Lors de Pays-Bas - Maroc quelques heures plus tard, cela ne s'est pas vraiment mieux déroulé. Dix tentatives, cinq ratés.

Forcément, ces scènes ont beaucoup fait parler sur les plateaux de télévision, notamment sur celui de «L'Équipe». Eric Blanc est un habitué des punchlines. «Le Paris Saint-Germain, je peux le comparer à la Paramount. On m’annonce Mission Impossible: le retour, avec Daniel Craig, Tom Cruise et Brad Pitt… Et là, j’arrive, c’est Dany Boon», avait-il sorti au moment de l'intronisation de Christophe Galtier en novembre 2022.

Mercredi, sur le plateau de «L'Equipe du soir», l'ancien rugbyman a sorti une théorie intéressante concernant les tireurs de pénalty. «J'ai entendu un joueur qui disait que quand tu étais le 2e, 3e ou 4e tireur, il fallait gérer», entame-t-il, dans la retenue.

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Mentalement, il faut donc être capable d'être fort. «Ma théorie est que, sur les pénos, c'est inversément proportionnel au QI, se lance ensuite Eric Blanc. Plus t'es con, plus tu as de chances de marquer.» Éclat de rires dans l'assemblée. Pour le coup et contrairement à de nombreux joueurs à la Coupe du monde, le consultant n'a pas raté sa tentative.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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Maroc
Maroc
Pays-Bas
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Paraguay
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Allemagne
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