Le coach norvégien a fait un discours... étonnant

Après sa victoire 2-1 contre la Côte d'Ivoire, la Norvège file en 8es de finale. Dans le vestiaire, le discours du sélectionneur Ståle Solbakken n'a pas enflammé que ses joueurs.

Blick Sport

La Norvège n'avait plus goûté à la Coupe du monde depuis 1998. Mardi, à Dallas, elle a fait encore plus fort: en battant la Côte d'Ivoire 2-1, la bande d'Erling Haaland a décroché la toute première victoire de son histoire dans un match à élimination directe. Un but d'Antonio Nusa (39e), puis la réussite victorieuse d'Erling Haaland (86e), ont suffi à valider le billet pour les huitièmes de finale.

Mais c'est ce qui a suivi le coup de sifflet final qui restera. Dans un vestiaire en fusion, filmé par la fédération norvégienne, Ståle Solbakken s'est adressé à ses joueurs. «Vous n'êtes pas seulement en train de changer l'histoire du football norvégien, mais l'histoire de la Norvège tout court», lance le sélectionneur, avant d'évoquer ces 28 années de souffrance enfin refermées.

Puis vient la phrase devenue virale. Selon Solbakken, ses hommes ont offert à tout un pays le droit de faire la fête «et d'être ivre pendant deux semaines sans que personne ne les regarde de travers». Reprise en boucle, la séquence a rendu le coach de 57 ans viral bien au-delà des frontières scandinaves.

Pas une provocation!

Le clou du spectacle? Un passage à l'anglais et un message envoyé droit dans la caméra: «Carlo Ancelotti, on arrive!» De quoi faire monter la température avant le choc contre le Brésil.

En conférence de presse, Solbakken a tenu à désamorcer: aucune provocation, seulement «un immense respect» pour l'Italien, qu'il range parmi les plus grands entraîneurs de l'histoire, aux côtés de Guardiola et Mourinho. Reste le plus dur. Pour continuer de faire chanter — et boire — la Norvège, il faudra désormais sortir la Seleção.