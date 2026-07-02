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«Ivres depuis 14 jours!»
Le coach norvégien a fait un discours... étonnant

Après sa victoire 2-1 contre la Côte d'Ivoire, la Norvège file en 8es de finale. Dans le vestiaire, le discours du sélectionneur Ståle Solbakken n'a pas enflammé que ses joueurs.
Publié: il y a 57 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 5 minutes
Photo: keystone-sda.ch
Blick Sport

La Norvège n'avait plus goûté à la Coupe du monde depuis 1998. Mardi, à Dallas, elle a fait encore plus fort: en battant la Côte d'Ivoire 2-1, la bande d'Erling Haaland a décroché la toute première victoire de son histoire dans un match à élimination directe. Un but d'Antonio Nusa (39e), puis la réussite victorieuse d'Erling Haaland (86e), ont suffi à valider le billet pour les huitièmes de finale.

Mais c'est ce qui a suivi le coup de sifflet final qui restera. Dans un vestiaire en fusion, filmé par la fédération norvégienne, Ståle Solbakken s'est adressé à ses joueurs. «Vous n'êtes pas seulement en train de changer l'histoire du football norvégien, mais l'histoire de la Norvège tout court», lance le sélectionneur, avant d'évoquer ces 28 années de souffrance enfin refermées.

Puis vient la phrase devenue virale. Selon Solbakken, ses hommes ont offert à tout un pays le droit de faire la fête «et d'être ivre pendant deux semaines sans que personne ne les regarde de travers». Reprise en boucle, la séquence a rendu le coach de 57 ans viral bien au-delà des frontières scandinaves.

Pas une provocation!

Le clou du spectacle? Un passage à l'anglais et un message envoyé droit dans la caméra: «Carlo Ancelotti, on arrive!» De quoi faire monter la température avant le choc contre le Brésil.

En conférence de presse, Solbakken a tenu à désamorcer: aucune provocation, seulement «un immense respect» pour l'Italien, qu'il range parmi les plus grands entraîneurs de l'histoire, aux côtés de Guardiola et Mourinho. Reste le plus dur. Pour continuer de faire chanter — et boire — la Norvège, il faudra désormais sortir la Seleção.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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