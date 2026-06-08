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La Nati réagit aux propos de Granit Xhaka
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«Il a eu raison»:La Nati réagit aux propos de Granit Xhaka

«Il a eu raison de s'exprimer»
Les paroles de Granit Xhaka ont été bien accueillies par le vestiaire de la Nati

Michel Aebischer est revenu ce lundi sur les paroles de son capitaine Granit Xhaka, en assurant qu'il avait eu raison de remobiliser tout le monde après le match nul contre l'Australie. «Il veut que la Suisse fasse un grand tournoi. Et c'est ce que nous voulons tous.»
Publié: il y a 28 minutes
Le capitaine de la Nati n'était pas heureux après le match nul face à l'Australie (1-1) samedi à San Diego.
Photo: TOTO MARTI
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Tim GuilleminResponsable du pôle Sport

Présent en conférence de presse avant l'entraînement de ce lundi matin à San Diego, Michel Aebischer a commencé par «débriefer» les paroles de son capitaine Granit Xhaka après le match nul face à l'Australie. Le milieu de terrain de la Nati, très mécontent de la prestation de son équipe, avait assuré que la Suisse rentrerait très vite à la maison si elle continuait à jouer ainsi. Et aussi que les séances d'entraînement n'étaient pas à la hauteur de l'exigence requise pour une Coupe du monde. 

Depuis, Murat Yakin et Granit Xhaka se sont parlés, en compagnie du conseil des joueurs (les cadres), et ont pu se dire les choses «entre quatre yeux», comme le réclamait le sélectionneur. Le contenu précis des échanges n'a pas filtré, mais l'entourage de l'équipe de Suisse assure que la situation est apaisée et que cette affaire a fait plus de bruit à l'externe qu'à l'interne, selon la formule consacrée.

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Qu'en pense donc Michel Aebischer? «C'est le capitaine, c'est Granit. Il a raison, c'est très bien qu'il se soit exprimé. Il veut que tout le monde soit à 100% pendant 90 minutes, parce qu'il veut que la Suisse fasse un grand tournoi. Et c'est ce que nous voulons tous. Il demande une implication totale de la part de tout le monde. Et de lui aussi», a déclaré le Fribourgeois, qui assure que l'équipe n'a pas eu besoin d'en parler plus que ça.

«Oui, il a raison de parler»

«On se connaît depuis longtemps. Il en faut beaucoup plus pour nous déstabiliser», a-t-il souri. Est-il d'accord avec son capitaine, sur le fond? Trouve-t-il aussi que les entraînements manquaient de qualité? «On doit toujours s'améliorer. Oui, il a raison de parler. Ce qu'on fait la semaine à l'entraînement, c'est ce qu'on fait le jour du match. Le voyage a eu une influence, on a dû nous habituer aux conditions, mais on n'a sans doute pas joué comme l'espérait Granit», a ajouté le milieu de terrain de Pise, lequel n'a pas été heurté par cette remise à l'ordre.

Michel Aebischer s'est exprimé ce lundi devant la presse.
Photo: keystone-sda.ch

Samedi soir, après le match, il a assisté en compagnie de plusieurs coéquipiers à un match de baseball et le dimanche s'est passé dans le calme, avec un passage au golf pour lui l'après-midi après avoir tourné plusieurs vidéos pour la FIFA dans le cadre de diverses opérations, notamment celles concernant les écrans géants dans les stades.. Et ce lundi matin, retour au boulot.

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Maintenant, la Nati a cinq séances pour préparer à fond ce match face au Qatar, prévu samedi à San Francisco. Les organismes s'habituent au décalage horaire, ainsi qu'aux coups d'envoi à 12h et Michel Aebischer assure s'y faire plutôt bien. «Je me réveille plus tôt, y compris en raison du décalage horaire. Je suis prêt à 7h30 ou 8h le matin, il y a le déjeuner à 9h. Je ne suis pas de ceux qui prennent des pâtes à cette heure-là, je préfère manger plus léger. J'ai échangé avec les nutritionnistes bien sûr. Je prends un petit-déjeuner plus complet, disons. Après, il y a un petit temps de préparation individuel, puis la réunion d'équipe et c'est déjà l'heure d'aller au stade. J'aime bien, c'est court et intense.»

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
0
0
0
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
0
0
0
3
République de Corée
République de Corée
0
0
0
4
République Tchèque
République Tchèque
0
0
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
0
0
0
2
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
0
0
0
3
Qatar
Qatar
0
0
0
4
Suisse
Suisse
0
0
0
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
0
0
0
2
Maroc
Maroc
0
0
0
3
Haïti
Haïti
0
0
0
4
Écosse
Écosse
0
0
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australie
Australie
0
0
0
4
Turquie
Turquie
0
0
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
0
0
0
2
Curaçao
Curaçao
0
0
0
3
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
0
0
0
4
Equateur
Equateur
0
0
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
0
0
0
2
Japon
Japon
0
0
0
3
Suède
Suède
0
0
0
4
Tunisie
Tunisie
0
0
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
0
0
0
2
Egypte
Egypte
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
0
0
0
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
0
0
0
2
Cap Vert
Cap Vert
0
0
0
3
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
0
0
0
2
Sénégal
Sénégal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norvège
Norvège
0
0
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
0
0
0
2
Algérie
Algérie
0
0
0
3
Autriche
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
Jordanie
0
0
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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