Michel Aebischer est revenu ce lundi sur les paroles de son capitaine Granit Xhaka, en assurant qu'il avait eu raison de remobiliser tout le monde après le match nul contre l'Australie. «Il veut que la Suisse fasse un grand tournoi. Et c'est ce que nous voulons tous.»

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Présent en conférence de presse avant l'entraînement de ce lundi matin à San Diego, Michel Aebischer a commencé par «débriefer» les paroles de son capitaine Granit Xhaka après le match nul face à l'Australie. Le milieu de terrain de la Nati, très mécontent de la prestation de son équipe, avait assuré que la Suisse rentrerait très vite à la maison si elle continuait à jouer ainsi. Et aussi que les séances d'entraînement n'étaient pas à la hauteur de l'exigence requise pour une Coupe du monde.

Depuis, Murat Yakin et Granit Xhaka se sont parlés, en compagnie du conseil des joueurs (les cadres), et ont pu se dire les choses «entre quatre yeux», comme le réclamait le sélectionneur. Le contenu précis des échanges n'a pas filtré, mais l'entourage de l'équipe de Suisse assure que la situation est apaisée et que cette affaire a fait plus de bruit à l'externe qu'à l'interne, selon la formule consacrée.

Qu'en pense donc Michel Aebischer? «C'est le capitaine, c'est Granit. Il a raison, c'est très bien qu'il se soit exprimé. Il veut que tout le monde soit à 100% pendant 90 minutes, parce qu'il veut que la Suisse fasse un grand tournoi. Et c'est ce que nous voulons tous. Il demande une implication totale de la part de tout le monde. Et de lui aussi», a déclaré le Fribourgeois, qui assure que l'équipe n'a pas eu besoin d'en parler plus que ça.

«Oui, il a raison de parler»

«On se connaît depuis longtemps. Il en faut beaucoup plus pour nous déstabiliser», a-t-il souri. Est-il d'accord avec son capitaine, sur le fond? Trouve-t-il aussi que les entraînements manquaient de qualité? «On doit toujours s'améliorer. Oui, il a raison de parler. Ce qu'on fait la semaine à l'entraînement, c'est ce qu'on fait le jour du match. Le voyage a eu une influence, on a dû nous habituer aux conditions, mais on n'a sans doute pas joué comme l'espérait Granit», a ajouté le milieu de terrain de Pise, lequel n'a pas été heurté par cette remise à l'ordre.

Samedi soir, après le match, il a assisté en compagnie de plusieurs coéquipiers à un match de baseball et le dimanche s'est passé dans le calme, avec un passage au golf pour lui l'après-midi après avoir tourné plusieurs vidéos pour la FIFA dans le cadre de diverses opérations, notamment celles concernant les écrans géants dans les stades.. Et ce lundi matin, retour au boulot.

Maintenant, la Nati a cinq séances pour préparer à fond ce match face au Qatar, prévu samedi à San Francisco. Les organismes s'habituent au décalage horaire, ainsi qu'aux coups d'envoi à 12h et Michel Aebischer assure s'y faire plutôt bien. «Je me réveille plus tôt, y compris en raison du décalage horaire. Je suis prêt à 7h30 ou 8h le matin, il y a le déjeuner à 9h. Je ne suis pas de ceux qui prennent des pâtes à cette heure-là, je préfère manger plus léger. J'ai échangé avec les nutritionnistes bien sûr. Je prends un petit-déjeuner plus complet, disons. Après, il y a un petit temps de préparation individuel, puis la réunion d'équipe et c'est déjà l'heure d'aller au stade. J'aime bien, c'est court et intense.»