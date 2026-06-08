Granit Xhaka et Ricardo Rodriguez refont l'aigle bicéphale

Dix secondes sur les écrans d'un stade de baseball ont suffi pour remettre Granit Xhaka sous les projecteurs. Son geste ravive un débat qui poursuit la Suisse depuis 2018.

Florian Raz

Samedi soir, dans le Petco Park de San Diego, un groupe de jeunes hommes apparaît sur les écrans géants du stade. La réaction du public est quasi inexistante. Les supporters des San Diego Padres se soucient peu que la «Swiss Soccer National Team» assiste avec eux au match de Major League Baseball face aux New York Mets.

Les joueurs de la Nati prennent la pose pour cette brève apparition. Le gardien Marvin Keller affiche un air détaché. Le défenseur Eray Cömert pointe peut-être une fois de trop ses doigts vers le ciel. Les grands amis Ricardo Rodriguez et Granit Xhaka, eux, dessinent l'aigle bicéphale de leurs mains. Quelques secondes plus tard, les Suisses ont déjà disparu des écrans.

Cette apparition éclair laisse toutefois une question en suspens: la Suisse va-t-elle de nouveau s'enflammer parce que le capitaine de l'équipe nationale a adressé un salut à sa deuxième patrie? L'aigle bicéphale est le symbole national des Albanais. Lors de la Coupe du monde 2018, le geste avait provoqué une immense polémique lorsque Xhaka, Xherdan Shaqiri et Stephan Lichtsteiner l'avaient exhibé lors du match contre la Serbie.

À l'époque, la FIFA avait infligé aux trois joueurs des amendes totalisant 25'000 francs pour «provocations». En Suisse, le débat autour de la migration, de l'intégration et du sentiment d'appartenance avait pris une ampleur considérable, parfois dans un climat particulièrement tendu.

«S'il vous plaît, ne nous oubliez pas»

La controverse avait même conduit au départ du secrétaire général de l'époque de l'Association suisse de football. Celui-ci avait publiquement posé la question: «Voulons-nous des binationaux?» L'association avait alors porté un regard sur sa sélection, l'avait brièvement imaginée sans joueurs binationaux avant de conclure qu'elle ne voulait en aucun cas s'en passer.

L'autrice helvético-kosovare Shqipe Sylejmani avait un jour expliqué dans le «Tages-Anzeiger» pourquoi l'aigle bicéphale revêt une telle importance pour les personnes ayant des racines albano-kosovares. Selon elle, ce geste constitue un signe adressé par les émigrés et les secondos à celles et ceux restés au Kosovo. Un signe attendu par ces derniers: «Dans le sens de: oui, vous avez accompli beaucoup de choses. Mais s'il vous plaît, ne nous oubliez pas. N'oubliez pas que vous descendez de ce petit coin de terre».

Xhaka ne doit pas seulement régulièrement se justifier en Suisse pour avoir toujours assumé son attachement à la terre de ses parents. Ses déclarations et ses gestes sont également observés avec attention au Kosovo, où il est peut-être une star encore plus importante qu'en Suisse.

L'ASF réagit rapidement

Lors de la dernière confrontation entre les équipes nationales suisse et kosovare à Pristina, Xhaka avait même été sifflé par une partie du public local. Des déclarations pourtant anodines accordées à Blick au sujet de Leon Avdullahu et Albian Hajdari avaient suscité de vives réactions. «Les sifflets sont la dernière chose à laquelle je m'attendais – cela fait mal», avait déclaré le milieu de terrain après la rencontre.

Tout cela parce qu'il avait qualifié Avdullahu de «bon garçon», tout en se demandant si ces joueurs auraient eu le niveau pour s'imposer comme titulaires au sein de l'équipe de Suisse. Malgré cela, la Suisse devrait aussi pouvoir compter sur de nombreux soutiens au Kosovo et en Albanie lors de cette Coupe du monde, notamment grâce à Xhaka. Ces dernières années, Pristina s'est régulièrement transformée en véritable bastion de la Nati lors des rencontres de phase finale disputées par la sélection helvétique.

Interrogée sur le récent geste de Xhaka à San Diego, l'Association suisse de football a également mis en avant ce soutien venu de la communauté albanaise: «Déjà lors du match amical contre l'Australie à San Diego, de nombreuses personnes d'origine albanaise étaient présentes dans le stade et ont soutenu avec ferveur Granit ainsi que l'équipe nationale suisse. Après le match, Granit Xhaka, tout comme plusieurs autres joueurs, a pris du temps pour signer des autographes et réaliser des selfies. Dans la soirée, il a profité de l'occasion pour saluer une nouvelle fois la communauté albanaise. Cette scène ne s'est pas déroulée sur le terrain et ne faisait pas partie d'un événement sportif.»

À noter enfin que les San Diego Padres se sont imposés 3-2 face aux Mets samedi.