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Granit Xhaka s'agace:La Nati accrochée par l'Australie

«On va en parler entre quatre yeux»
Granit Xhaka s'agace après le nul contre l'Australie, Murat Yakin calme le jeu

«On ne peut pas se présenter de cette manière, sinon on rentrera à la maison après trois matches.» Les citations de Granit Xhaka après le nul face à l'Australie (1-1) n'ont pas énormément plu à Murat Yakin, lequel a cherché à tempérer le constat de son capitaine.
Publié: 00:27 heures
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Dernière mise à jour: il y a 28 minutes
Murat Yakin et Granit Xhaka ne partageaient pas le même avis après le match entre la Suisse et l'Australie ce samedi (1-1). En tout cas en public.
Photo: TOTO MARTI
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Tim GuilleminResponsable du pôle Sport

L'équipe de Suisse semblait épargnée par tous les problèmes et tous les polémiques avant cette Coupe du monde 2026 et voilà que deux encoubles se présentent sur sa route. La première, l'absence d'autorisation pour Breel Embolo de rejoindre les Etats-Unis, a été levée vendredi soir avec l'arrivée du buteur sur sol californien. Les répercussions de la deuxième sont en revanche encore inconnues, puisqu'elle est toute fraîche et concerne les déclarations de Granit Xhaka après le match nul face à l'Australie samedi à San Diego (1-1).

La Suisse a bien commencé le match, a même ouvert le score grâce à Dan Ndoye (sur une ouverture parfaite de Granit Xhaka, d'ailleurs), mais a largement baissé de rythme après la demi-heure de jeu. L'Australie a égalisé et la Nati n'a pas su reprendre le dessus. Rien de grave à une semaine de la Coupe du monde? Pas pour le capitaine de l'équipe de Suisse, lequel a réagi, à chaud, après la rencontre.

«Sinon on rentrera à la maison après trois matches»

Interrogé par la télévision alémanique SRF, le joueur de Sunderland n'a pas caché son agacement. «Il y a eu des choses qui n’ont pas été bonnes cette semaine, et cela se répercute aussi sur le match. Mais j’ai appris que je ne pouvais pas tout dire. C’était un match amical, mais si nous continuons ainsi, ce sera compliqué. On ne peut pas se présenter de cette manière, sinon on rentrera à la maison après trois matches. Nous devons maintenant nous réveiller. Ce 1-1 a été un énorme signal d’alarme pour tout le monde. Quand tu travailles bien, cela se reflète sur le terrain – et ce n’était pas le cas cette semaine. En tant que capitaine, je dois toutefois rester optimiste. Il nous reste encore une semaine pour travailler sur nous-mêmes, puis nous serons prêts. Mais pour cela, il faut un engagement à 100%.»

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Des paroles très fortes, qui auraient été vite évacuées si elles n'avaient concerné que le match. Sur le fond, Granit Xhaka a raison de souligner que la Suisse n'a pas été bien brillante après la demi-heure de jeu. Mais en élargissant le constat aux séances d'entraînement, le capitaine a pris le risque d'allumer le feu et de mettre un peu de lumière sur ce qui reste d'habitude loin des projecteurs. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'il agit ainsi: à l'automne 2023, alors que la Nati piétinait dans son groupe de qualifications, il avait réveillé tout le monde après un piteux nul au Kosovo. Et, déjà, fustigé la qualité des séances d'entraînement, ce que beaucoup de monde avait interprété comme une attaque plus ou moins directe envers Murat Yakin.

Une nouvelle briquette dans le fourneau

Les deux hommes s'étaient parlés et avaient retrouvé une relation plus que correcte, scellant d'ailleurs leur réconciliation au Kosovo voilà quelques semaines, alors que la Nati avait officialisé à Pristina sa qualification pour cette Coupe du monde. Mais Granit Xhaka, ce samedi en Californie, a décidé de remettre une briquette dans le fourneau.

Murat Yakin n'a pas apprécié le discours de son capitaine, c'est une évidence, mais est resté mesuré à l'heure de lui répondre. «Granit cherche la perfection, il veut gagner chaque match. Je vais lui en parler entre quatre yeux.» Et sur le match? «Nous avons bien débuté, puis ensuite perdu du contrôle et de la vitesse balle au pied. Il y a eu du positif. Nous avons pu donner leur chance à plusieurs joueurs, et les changements ont enlevé un peu de dynamique au fil du match. J'ai tout de même pu tirer plusieurs enseignements de cette rencontre.»

Des états de forme différents

Relancé sur la qualité des entraînements, le sélectionneur s'est défendu. «Lors de la première semaine, nous n'étions pas au complet. Et puis, nous sommes arrivés ici à San Diego, nous nous sommes acclimatés, il y a eu des événements marketing et il ne faut pas oublier que plusieurs joueurs ont des états physiques différents. Il reste une semaine de travail. Dimanche, les joueurs ont congé. Lundi, après l'entraînement, nous aurons un team event. Et dès mardi, on sera en pleine compétition, prêts à monter en puissance pour la Coupe du monde.»

Et comme pour montrer qu'il n'était pas plus heurté que ça par les déclarations de son capitaine, Murat Yakin a rappelé que son équipe de Suisse s'était inclinée 2-0 face au Ghana à Abu Dhabi lors de la dernière rencontre avant la Coupe du monde 2022. Et que cela ne l'avait pas empêchée de bien entrer dans son tournoi. Un peu comme voilà deux ans, lorsque l'Autriche avait accroché la Nati juste avant l'Euro 2024. Six jours plus tard, la Suisse battait la Hongrie (3-1) de fort belle manière. En clair: ce n'est pas un match poussif face à l'Australie qui dira grand chose de ce qui attend la Suisse face au Qatar samedi prochain à San Francisco.

Ce coup de gueule laissera-t-il des traces?

Reste à connaître la portée qu'auront les déclarations de Granit Xhaka et ce qui ressortira de l'entrevue prochaine entre les deux hommes. Est-ce un simple message du capitaine, qui aura des effets positifs? Ou ce «rappel à l'ordre» laissera-t-il des traces entre les deux hommes? Une chose est sûre et certaine: Murat Yakin s'en serait bien passé. Mais si Granit Xhaka a ressenti le besoin de s'exprimer de manière aussi virulente, c'est qu'il estime que les troupes ont besoin d'être réveillées.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
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Mexique
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Afrique du Sud
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République Tchèque
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Qatar
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Suisse
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