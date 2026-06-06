Les notes de l'équipe de Suisse face à l'Australie

L’équipe de Suisse a conclu sa préparation pour la Coupe du monde par un match nul face à l’Australie (1-1). Comparez vos notes à celles de notre envoyé spécial à San Diego.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

L'équipe de Suisse a concédé le nul (1-1) face à l'Australie ce samedi à San Diego. Qui a brillé et qui a déçu? Confrontez votre avis à celui de notre envoyé spécial et notez les joueurs comme vous le pensez.