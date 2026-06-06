Dan Ndoye a trouvé son rythme, la Nati pas encore

L'équipe de Suisse n'a pas réussi à battre l'Australie ce samedi à San Diego (1-1) pour son dernier match avant la Coupe du monde. Mais ce n'est en tout cas pas la faute à Dan Ndoye, très actif et buteur sur son aile gauche.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Murat Yakin voulait tirer plusieurs enseignements de ce dernier rendez-vous avant la Coupe du monde, notamment concernant la préparation de la rencontre avec cet horaire inhabituel pour un coup d'envoi (12h, heure locale). Le sélectionneur aura constaté, comme beaucoup de Suisses devant leur écran à plusieurs milliers de kilomètres de là, qu'il y a encore un peu de travail pour que son équipe se dise prête à affronter le Qatar samedi prochain à San Francisco.

Certes, la première période a été de plutôt bonne facture, avec quelques jolis enchaînements offensifs, mais dire que la Nati a pleinement rassuré ses fans serait largement exagéré tant cette rencontre s'est disputée sans grand rythme, surtout après la demi-heure de jeu. La chaleur n'était pourtant pas étouffante, loin de là, et l'opposition représentée par l'Australie pas franchement féroce, avec tout le respect nécessaire pour les Socceroos bien évidemment. Au final, ce match nul (1-1) ne rentrera pas dans l'histoire du football, ni même dans celle de l'équipe de Suisse et il sera à vrai dire très vite oublié.

Dan Ndoye avait des jambes, lui

La Suisse a pourtant réussi une première demi-heure intéressante portée par les jambes de feu de Dan Ndoye, lequel a visiblement trouvé sa routine d'avant-match pour ce coup d'envoi à 12h. L'ailier vaudois, aligné côté gauche, s'est créé trois grosses possibilités de marquer et en a converti une sur une ouverture magnifique de Granit Xhaka (14e, 1-0). L'appel était tranchant, la passe parfaite, la finition tout autant.

Plus globalement, Dan Ndoye a été de très loin l'attaquant suisse le plus percutant et a fait vivre un calvaire aux lourds défenseurs australiens, lesquels ont passé leur première période à le chercher et à voir surtout son dos. Ils ont d'ailleurs été les plus soulagés de tous lorsqu'ils se sont aperçus que Murat Yakin avait choisi de ménager son dragster après la pause et de remanier l'attaque de l'équipe de Suisse, en faisant entrer Djibril Sow et Fabian Rieder pour Michel Aebischer et lui.

La Nati a disputé la première période avec une défense à quatre, avec Ricardo Rodriguez et Silvan Widmer sur les flancs et un milieu de terrain «asymétrique» avec Dan Ndoye sur l'aile gauche et le plus défensif Michel Aebischer à droite. Johan Manzambi évoluait lui en soutien de Zeki Amdouni en pointe, en l'absence de Breel Embolo (arrivé vendredi soir à San Diego) et de Ruben Vargas (blessé).

La Suisse, sans son élément le plus dangereux, a été bien moins tranchante en deuxième période et a même encaissé une égalisation aussi inattendue qu'inquiétante, se faisant transpercer par un long ballon sur lequel elle a fait tout faux, du pressing défaillant de Johan Manzambi jusqu'à l'alignement atroce en défense. Tete Yengi a pu égaliser dans le but vide (56e), et ce but ne tombait à vrai dire pas tout à fait de nulle part puisque Gregor Kobel avait déjà dû sortir un arrêt de grande classe sur une frappe violente de Nestory Irankunda (49e).

Murat Yakin a attendu les vingt dernières minutes pour tout changer

Murat Yakin voulait voir ses titulaires en action le plus longtemps possible et a attendu la 70e pour procéder à cinq nouveaux changements et donner un peu moins de signification à la fin de la partie. Les jambes fraîches des nouveaux entrés ont cependant permis d'apporter du danger devant le but australien, à l'image de ce centre de Miro Muheim pour la tête de Cédric Itten (79e).

Zeki Amdouni n'est logiquement pas encore prêt

Le sélectionneur aura tout de même tiré certains enseignements de cette partie, comme il l'espérait. Parmi ceux-ci, le fait que Dan Ndoye est indispensable à cette équipe, ce qui n'est pas une surprise, mais aussi que Zeki Amdouni n'est pas prêt, ce qui n'est là non plus une révélation inattendue. Le Genevois est apparu en manque de rythme, ce qui est tout à fait logique après onze mois sans jouer (de juin 2025 à mai 2026) et cette première titularisation depuis mai 2025 a été extrêmement compliquée pour lui. Rien de scandaleux dans ce constat, mais une confirmation: la Suisse a besoin de Breel Embolo et le Bâlois sera quoi qu'il arrive titulaire face au Qatar samedi prochain.