L'équipe de Suisse va jouer ses quatre premiers matches sur sol américain à 12h, heure locale. De quoi bousculer les organismes et les habitudes alimentaires. Le défenseur central Nico Elvedi l'avoue: le plat de pâtes à 8h30 risque d'avoir du mal à passer.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«Oui, le plat de pâtes ou de riz à 8h30 va avoir du mal à descendre», s'amuse (à moitié) Nico Elvedi. Le défenseur de l'équipe de Suisse a l'habitude jouer à 15h30 en Bundesliga, mais la Nati va disputer les trois premiers matches de sa Coupe du monde à 12h, heure locale, et ce n'est pas tout à fait la même chose pour les organismes. Pas du tout, même.

«On va devoir s'habituer et pour moi, ce sera tout nouveau. Je n'ai jamais joué un match à 12h, je ne sais pas comment ça va se passer», explique-t-il. «Je pense que dans un premier temps, il faut déjà bien manger le soir d'avant. Et ensuite, oui, bien se réveiller et tout faire pour être prêt et frais au coup d'envoi», ajoute le défenseur du Borussia Mönchengladbach. Que ce soit face au Qatar, à la Bosnie ou au Canada, la donnée sera la même et, si cet horaire ravit les téléspectateurs suisses, qui pourront tous être confortablement devant la télévision à 21h, il complique un peu la tâche du staff suisse.

Tout a été pensé pour ces matches à 12h

Pierluigi Tami, directeur des équipes nationales, assure que la Nati est bien préparée et a eu le temps d'anticiper ces questions. «Dans ce staff, il y a des gens dont c'est le travail de penser à ces éléments. Donc oui, déjà depuis le stage de Saint-Gall, on s'entraîne plus tôt.» Le but: habituer les organismes à ces coups d'envoi à 12h. Et c'est d'ailleurs pour cela que les deux matches de préparation ont eu lieu à des horaires inhabituels: dimanche à 15h contre la Jordanie à Saint-Gall, et samedi à 12h contre l'Australie, le dernier avant le début de la Coupe du monde, à San Diego.

«On a aussi voyagé onze jours avant le premier match de Coupe du monde afin de pouvoir nous adapter au mieux. On a sollicité des experts du sommeil, on ne laisse rien au hasard. On estime qu'on rattrape le décalage horaire à raison d'une heure par jour. Donc au moment d'affronter le Qatar, il devrait être complètement résorbé», continue le Tessinois. L'écart est en effet de neuf heures entre la Californie et la Suisse.

Gregor Kobel connaît déjà ces horaires

Même s'il a plutôt l'habitude des coups d'envoi à 21h en Champions League, Gregor Kobel a lui un avantage sur ses coéquipiers de la Nati, puisqu'il a disputé des matches à 12h avec Dortmund lors de la Coupe du monde des clubs voilà une année.

«Et c'est vrai que ça change la routine, tu as moins de temps pour te préparer, ce qui est logique, dit le gardien de la Nati. Après le petit-déjeuner, tu remontes une heure en chambre et c'est départ pour le match. Ce qui me rassure un peu, c'est qu'il a l'air de faire moins chaud qu'il y a une année. Au final, oui, un coup d'envoi à 12h change les choses, mais tout le travail que l'on va effectuer en amont vise à réduire l'impact.» Les 48 équipes de la Coupe du monde ont la même obligation: dormir dans la ville-hôte la veille de la partie. Les Suisses arriveront donc à San Francisco, Los Angeles et Vancouver le jour avant d'affronter leurs adversaires. L'important sera de dormir assez tôt pour ne pas se lever trop tard, tant le réveil musculaire sera primordial. Pour arriver à 10h30 au stade, le départ de l'hôtel devrait se faire aux alentours de 10h. Avant cette heure, il faut donc réussir à caser le réveil, l'activation des jambes, le petit-déjeuner et un temps de préparation en chambre. Le timing est serré!

Pierluigi Tami rappelle toutefois une vérité éternelle en football, qui est certes d'habitude plutôt utilisée pour parler de l'état d'un terrain de 4e ligue après l'hiver. «C'est valable pour les deux équipes», sourit le Tessinois.