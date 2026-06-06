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Et ce pourrait être un atout!
Dan Ndoye n'a qu'un problème depuis son arrivée à San Diego

Sa saison compliquée à Nottingham? Pas de problème. Le fait de devoir jouer à plusieurs positions? Un plaisir. Dan Ndoye se sent très bien à l'approche de sa première Coupe du monde. Et même son seul -et très relatif- petit souci pourrait se transformer en atout.
Publié: 10:34 heures
L'attaquant de 25 ans s'apprête à disputer sa première Coupe du monde.
Photo: TOTO MARTI
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Tim GuilleminResponsable du pôle Sport

Dan Ndoye a faim de terrain et de buts! Ces mots, l'attaquant vaudois les a prononcés ce vendredi à San Diego, à la veille d'affronter l'Australie (21h en Suisse) samedi et il les avait également tenu dans la grande interview qu'il a récemment accordé à Blick. A 25 ans, il dispute sa toute première Coupe du monde et entend bien en profiter pour entrer dans l'histoire du football suisse grâce à ses performances, lui qui a assuré ce vendredi avoir une grande confiance en lui et en ses capacités.

Comment l'attaquant se sent-il après sa saison compliquée à Nottingham? Aucun problème, tout va bien. Est-il contrarié de devoir jouer à différentes positions? Pas du tout. Tous les problèmes potentiels, Dan Ndoye les a balayés comme il déborde les défenseurs adverses. En fait, depuis son arrivée à San Diego, le dragster vaudois n'a qu'un seul souci. «Je me réveille encore un peu trop tôt à cause du décalage horaire», a-t-il dévoilé, trois jours après l'arrivée sur le sol californien. Les neuf heures de jetlag se font encore un peu sentir dans son organisme, mais même ce léger problème pourrait se transformer en atout.

Un réveil musculaire un peu plus tôt? Tant mieux

Le fait est que la Suisse va jouer ses trois premiers matches du Mondial à 12h, heure locale. Pour habituer les joueurs à être performants à cet horaire inhabituel, le staff de la Nati a choisi ce même horaire pour affronter l'Australie ce samedi à San Diego et le fait de se lever plus tôt est certainement une bonne nouvelle pour Dan Ndoye. Son jeu repose en partie sur l'explosivité et le fait d'avoir des jambes fraîches pourrait être un atout. En clair, le réveil musculaire, qui pourrait être un problème avec ce coup d'envoi avancé, pourra être fait plus tôt et les jambes moins engourdies.

«On va bien parler avec le staff, notamment les préparateurs physiques, pour trouver le bon dosage. Le fait de jouer à 12h, c'est particulier, c'est sûr», concède-t-il. Tout change, que ce soit pour l'alimentation ou la mise en route. Et cette donnée-là est importante à maîtriser avant d'affronter le Qatar samedi prochain.

Au duel à l'entraînement avec Ricardo Rodriguez cette semaine à San Diego.
Photo: TOTO MARTI

Dan Ndoye ne s'en cache pas: le fait de n'avoir marqué qu'un but en Premier League cette saison n'est pas ce qu'il espérait. Mais cette Coupe du monde arrive donc à point nommé pour effacer cette déception. «Je ne pense plus à cette saison, je suis à fond concentré sur la Nati», a-t-il assuré, lui qui a débuté le dernier match face à la Jordanie dans une position de piston droit, alors qu'il semblait récemment fixé à celui d'ailier gauche. «Jouer à plusieurs postes ne me déplaît pas du tout, au contraire. Cela fait des années que je me perfectionne pour jouer dans différents systèmes, je n'ai jamais voulu être figé dans un rôle. Que ce soit à gauche, à droite, en attaque ou plus bas, l'idée d'être polyvalent me plaît et ça ne date pas d'aujourd'hui», a-t-il assuré.

Il excelle aussi dans le travail défensif

Son sélectionneur apprécie cet état d'esprit et lui trouvera toujours une place sur le terrain, c'est une certitude. Avec ses 30 sélections, Dan Ndoye n'est plus un jeune qui découvre le grand monde, lui qui a explosé lors de l'Euro 2024, notamment avec ce but contre l'Allemagne. Depuis, il est devenu un joueur majeur de la Nati et son sélectionneur l'apprécie énormément. «Avec sa vitesse et sa percussion, mais aussi tout le travail défensif qu'il effectue, je ne peux qu'être heureux avec Dan. On sent qu'il aime être avec la Nati et qu'il se sent bien dans cette équipe. C'est un atout formidable pour nous.» Qui peut concurrence Silvan Widmer et Ricardo Rodriguez sur les flancs si la Nati joue à trois défenseurs centraux, mais aussi occuper tous les postes de l'attaque. Quitte à dormir un peu moins...

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
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1
Mexique
Mexique
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0
0
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
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0
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3
République de Corée
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0
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République Tchèque
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Playoffs
Groupe B
Équipe
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1
Canada
Canada
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0
0
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Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
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0
3
Qatar
Qatar
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4
Suisse
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Playoffs
Groupe C
Équipe
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Brésil
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Maroc
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Haïti
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4
Écosse
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Playoffs
Groupe D
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Etats-Unis
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Paraguay
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Australie
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Turquie
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Playoffs
Groupe E
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Allemagne
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Curaçao
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Côte d´Ivoire
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Equateur
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Groupe F
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Playoffs
Groupe G
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Nouvelle-Zélande
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Playoffs
Groupe H
Équipe
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2
Cap Vert
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Arabie Saoudite
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Uruguay
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Playoffs
Groupe I
Équipe
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Irak
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Groupe J
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Playoffs
Groupe K
Équipe
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1
Portugal
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0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
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Ouzbékistan
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Groupe L
Équipe
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2
Croatie
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Ghana
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4
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0
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