Les Suisses font leurs valises pour Vancouver, destination phare de la Coupe du monde 2026. Le match Suisse–Canada du 24 juin attire les foules, avec des séjours planifiés. Voici les tendances publiées par Airbnb, le partenaire officiel de l'événement.

Les Suisses ont déjà réservé leur voyage pour soutenir la Nati

Mathilde Jaccard Journaliste Blick

Les Suisses ont déjà choisi leur camp. A l'heure où la fièvre de la Coupe du monde de la FIFA 2026 monte – déjà un demi-milliard de demandes pour les billets, rappelons-le – Vancouver s'impose comme la destination phare depuis la Suisse, selon un communiqué de Airbnb.

N’allez pas chercher trop loin, la raison est simple: le match de poule Suisse-Canada du 24 juin aura lieu dans la ville canadienne. Quand la Nati traverse l’Atlantique, ses fans ne comptent pas rester à la maison!

Des familles en mode sprint

Mais Vancouver ne vit pas que pour ce choc. Les autres rencontres disputées dans cette métropole suscitent aussi un vif intérêt, tout comme les matches programmés à Los Angeles, New York, New Jersey ou encore Boston.

Près de 30% des voyages liés au tournoi réservés depuis la Suisse sont effectués par des familles. Et leur programme est millimétré: séjours courts, efficaces... tout est calibré autour d’un match. Deux nuits, ou quatre à cinq au maximum, le temps de vibrer, puis de rentrer. Le football, oui. Les tergiversations, non.

Les Suisses se distinguent

Si les familles privilégient l’aller-retour express, d’autres profils tirent la moyenne vers le haut. A l’image des 70% de voyageurs non américains qui prolongent leur séjour, les supporters helvétiques combinent le tournoi avec une plus grande vadrouille sur le continent.

En moyenne, les Suisses visitent 3,33 destinations et restent 15,46 nuits. Résultat: la Suisse se classe au 4e rang mondial en matière de durée de séjour. Les voyageurs d’Amérique latine restent le plus longtemps (16 nuits en moyenne), devant les Européens (14), les voyageurs d’Asie-Pacifique (13) et ceux des Etats-Unis et du Canada (10).

Les jeunes supporters ne sont pas en reste. Les voyageurs de la génération Z représentent environ 15% des réservations au total. Et leur progression est spectaculaire: la demande a plus que doublé en un an, précise Airbnb. Une dynamique d'ailleurs comparable est observée chez les millennials. Ce public plus jeune prolonge volontiers l’expérience au-delà du stade et privilégie les grandes villes hôtes: Los Angeles, Miami et New York figurent en tête de listes.

Un gagne-pain colossal

Partenaire officiel de la Coupe du monde, Airbnb promet aux habitants des villes hôtes de louer leur logement pendant le tournoi à bon prix. Dans l’ensemble des villes concernées, une part importante des hébergements disponibles est proposée à moins de 500 dollars la nuit (!).

De nombreux logements de deux chambres ou plus restent eux aussi sous cette barre des 500 dollars, y compris à proximité des stades. Selon une étude de Deloitte, les voyageurs Airbnb pourraient générer 3,6 milliards de dollars de retombées économiques pour les villes hôtes durant la compétition.