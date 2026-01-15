Murat Yakin et son staff ont choisi San Diego comme camp de base pour la Nati lors de la Coupe du monde 2026. Le grand départ pour les Etats-Unis se fera le 2 juin.

L'équipe de Suisse a choisi son camp de base aux Etats-Unis

Blick Sport

La Nati a trouvé son camp de base pour la Coupe du monde!

San Diego deviendra en effet, durant l’été 2026, le lieu de travail, de retraite et de vie de la Nati pendant la Coupe du monde de football. Après un examen approfondi, l’ASF et le staff technique ont délibérément opté pour un site alliant calme, concentration et professionnalisme maximal.

En décembre 2025, une délégation de l’ASF conduite par le sélectionneur Murat Yakin, et accompagnée par Blick, a visité cinq sites hôteliers et d’entraînement potentiels en Californie. Le choix s’est finalement porté sur un hôtel situé dans l’arrière-pays de San Diego. Les critères déterminants ont été l’isolement, les excellentes conditions d’entraînement, la courte distance jusqu’au centre d’entraînement de la San Diego Jewish Academy – à seulement huit minutes en voiture – ainsi que la proximité de l’aéroport international.

San Diego, idéal pour la concentration

«Une Coupe du monde représente un immense défi, tant sur le plan mental que physique. Nous voulions un lieu où nous puissions nous ressourcer, nous entraîner dans des conditions optimales et nous concentrer pleinement sur nos tâches. San Diego nous offre exactement cet environnement», explique le sélectionneur national Murat Yakin.

«Pour moi, la concentration et un fort esprit d’équipe sont essentiels. Ce camp de base nous permet de continuer à grandir ensemble en tant qu’équipe et d’aborder chaque match dans les meilleures conditions», souligne Yakin.

La Nati disputera ses matches de Coupe du monde à San Francisco, Los Angeles et Vancouver. Les déplacements pour les rencontres contre le Qatar à San Francisco et contre le Canada à Vancouver se feront en avion.

Pour le match à Los Angeles contre le vainqueur des barrages européens, l’équipe se rendra sur place en bus.

La préparation à Saint-Gall

La première phase de la préparation aura lieu du 25 mai au 1er juin à Saint-Gall. L’équipe nationale sera hébergée à l’hôtel Säntispark et s’entraînera sur les installations du FC Saint-Gall – un site déjà utilisé avec succès lors de la préparation à l’Euro 2024 en Allemagne.

Un match international est prévu aussi bien à Saint-Gall qu’aux États-Unis avant le début de la Coupe du monde.