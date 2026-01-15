La FIFA a annoncé mercredi avoir reçu plus de 500 millions de demandes de billets pour la Coupe du monde de football 2026, organisée au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique, malgré la controverse sur les prix élevés des entrées!

La FIFA annonce avoir reçu un demi-milliard de demandes pour des billets!

AFP Agence France-Presse

Ces demandes proviennent de l'ensemble des 211 pays et territoires membres de la fédération. Outre dans les trois pays organisateurs, la demande a été particulièrement forte en Allemagne, en Angleterre, en Argentine, au Brésil, en Colombie, en Espagne et au Portugal, a indiqué la FIFA dans un communiqué.

Les matches les plus demandés sont Colombie-Portugal le 27 juin à Miami (Etats-Unis), Mexique-Corée du Sud à Guadalajara (Mexique) le 18 juin et la finale dans le New Jersey (Etats-Unis) le 19 juillet.

Les supporteurs avaient jusqu'à mardi pour déposer leurs demandes de billets, lesquels seront attribués selon un système de loterie dont les résultats seront connus «pas avant le 5 février», a précisé la Fifa.

«Sachant combien ce tournoi signifie pour les gens à travers le monde, notre seul regret est de ne pas pouvoir accueillir chaque fan dans les stades», a déclaré le président de la Fifa, Gianni Infantino.

La FIFA a été durement critiquée pour sa stratégie tarifaire pour la Coupe du monde (11 juin - 19 juillet), qui réunit cette année 48 équipes, un grand nombre de supporteurs jugeant les prix beaucoup trop élevés. Selon l'organisation Football Supporters Europe (FSE), les tickets coûtent cinq fois plus cher qu'au Qatar en 2022.

Face à ces reproches, la FIFA a introduit en décembre une nouvelle catégorie de billets à tarif réduit à 60 dollars (51 euros).