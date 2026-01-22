Le maillot extérieur de l'équipe nationale suisse pour la Coupe du monde 2026 est déjà en vente sur le web. Granit Xhaka et ses coéquipiers évolueront-ils vraiment en vert cet été?

Gian-Andri Baumgartner et Stefan Meier

En se baladant sur la collection de la Nati dans sa boutique en ligne, une surprise saute aux yeux. Parmi les produits proposés figure un maillot vert clair intitulé «Switzerland World Cup Player Version – Maillot extérieur 2026». Une tenue au design très proche de celle que présente également le site spécialisé «Footy Headlines», réputé pour la fiabilité de ses révélations sur les futurs maillots de football.

Référence au passeport suisse

Faut-il y voir le maillot extérieur que la sélection suisse portera lors de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord? Pour l’instant, rien d’officiel. Contrairement au maillot rouge de l’équipe nationale, cette tenue n’a encore jamais été présentée publiquement.

La rumeur d’un maillot vert circule toutefois depuis plusieurs semaines. Selon Puma, l’équipementier de la Nati, le maillot domicile s’inspire du «design emblématique du passeport suisse». Si cette logique devait aussi s’appliquer à la tenue extérieure, le lien avec les couleurs vert fluo récemment aperçues serait plausible, notamment en référence à l’effet lumineux visible à l’intérieur du nouveau passeport helvétique.

Contactée par Blick, l’Association suisse de football ne confirme pas qu’il s’agisse du futur maillot de la Nati. Elle renvoie à la mi-mars, date à laquelle le voile devrait être levé. C’est alors que l’équipement officiel de la Suisse pour le Mondial 2026 sera présenté.