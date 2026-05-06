L'album Panini sort ce jeudi avec un nombre record de 980 vignettes à collectionner. 18 joueurs de chaque équipe ont été sélectionnés par la société italienne. Il y a donc des absents. Blick vous les révèle.

Cédric Heeb

Les autocollants Panini pour la Coupe du monde 2026 sont de retour! En Suisse, la vente débute dès jeudi. Cette nouvelle édition est composée de 980 vignettes à collectionner, soit une hausse d'environ 50%. Cela s'explique par le fait que, pour la première fois, 48 équipes sont qualifiées pour le Mondial qui se déroule du 16 juin au 19 juillet au Mexique, au Canada et aux Etats-Unis. L'album fait 112 pages. Chaque paquet contient désormais sept autocollants, au lieu de cinq pour les derniers tournois.

Dans notre pays, une édition spéciale intitulée «United 2026» est à nouveau disponible. L'une des différences concerne par exemple la qualités des autocollants qui sont imprimés sur un papier plus épais que ceux figurant dans la version internationale. En avant-première, Blick a déjà pu jeter consulter l'album.

La couverture de l'album est brillante, tout comme les autocollants spéciaux représentant la Coupe du monde et les écussons des fédérations. Par contre, les différents stades ne sont pas représentés. A la fin, on retrouve à nouveau des moments d'«histoire» des différents tournois à coller. Chaque équipe qualifiée est représentée par 20 autocollants à collectionner. Outre l'écusson sur fond doré, il y a une photo de l'équipe et 18 joueurs. Panini a donc dû faire des choix: quels sont les joueurs suisses qui ont été retenus? Et qui sont les grands absents?

Gardiens

Gregor Kobel et Yvon Mvogo figurent dans l'album. La Suisse est l’une des 17 nations à avoir deux portiers représentés. Les 31 autres n'en ont qu'un. Comme l'Allemagne, par exemple. Etrangement, c'est Marc-André ter Stegen qui a été choisi alors qu'il est blessé et a peu de chances de traverser l'Atlantique cet été.

Interrogé par Blick, Panini explique que différents facteurs entrent en ligne de compte pour effectuer cette sélection: l’importance et la notoriété du joueur, ses statistiques lors des qualifications, l’intérêt des collectionneurs, le déroulement de sa carrière ainsi que son potentiel de performance et d’évolution. «Nous discutons ensuite de notre proposition avec les fédérations et essayons de faire le meilleur choix possible.»

Défenseurs

En défense, on retrouve Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodriguez, Aurèle Amenda et Silvan Widmer. En revanche, Miro Muheim, Eray Cömert, Luca Jaquez ou Zachary Athekame manquent à l'appel.

Milieux de terrain

Granit Xhaka est bien évidemment présent. Il est accompagné de Denis Zakaria, Remo Freuler, Fabian Rieder, Ardon Jashari, Johan Manzambi et Michel Aebischer. Djibril Sow, Vincent Sierro, Joël Monteiro ou Alvyn Sanches n'ont pas été retenus dans la sélection opérée par Panini.

Attaquants

Quatre attaquants de la Nati figurent dans l'album: Breel Embolo, Ruben Vargas, Dan Ndoye (ambassadeur de la campagne publicitaire) et Zeki Amdouni, qui n'a plus joué avec l'équipe de Suisse depuis l'été 2025 en raison d'une rupture du ligament croisé. Le Genevois a notamment été préféré à Noah Okafor ou Cédric Itten.

Neymar absent

Si on ne note pas de grands absents côté helvétique, ce n'est pas forcément le cas pour les autres sélections. Du côté du Brésil, par exemple, Neymar, malgré sa popularité et son envie répétée d'effectuer une dernière danse avec la Seleção, ne figure pas dans l'album. Du côté de la Mannschaft, Deniz Undav, 18 buts en Bundesliga avec Stuttgart cette saison, manque à l'appel, de même qu'Oliver Baumann, régulièrement titulaire dans les cages allemandes.

Le jeune prodige du Barça Gavi et le gardien d'Arsenal David Raya, qui s'est qualifié mardi pour la finale de la Champions League, n'ont pas été retenus dans la sélection espagnole. Côté français, le talentueux Rayan Cherki (ManCity) et le buteur de l'Inter Marcus Thuram sont les principaux absents. Cela dit, devoir sélectionner seulement 18 joueurs pour des pays comme l'Espagne et la France n'est pas une mince affaire.

Le prix de vente conseillé par la société italienne est de 1,50 franc par paquet, même si certains points de vente peuvent proposer des prix plus attractifs. Si l'on a énormément de chance et qu'on ne tombe sur aucun double, il faut acheter 140 pochettes d'autocollants pour finir l'album, ce qui correspond à un prix de 210 francs. Dans les faits, il est bien sûr pratiquement impossible de ne jamais avoir une image à double. Il n'y a pas que pour les personnes qui se rendent aux Etats-Unis que ce Mondial sera très onéreux.